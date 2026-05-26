"عملية نوعية عشية إحياء عيد الأضحى"

حجز أكثر من 76 كلغ من الكوكايين في أدرار

حجز أكثر من 76 كلغ من الكوكايين في أدرار
تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء بأدرار، من توقيف مهربين اثنين، وحجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين قدّرت بـ 76 كلغ و700 غرام كانت محمّلة على متن سيارة سياحية.

وجاءت العملية، حسب ما أشار إليه بيان لوزارة الدفاع الوطني، بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش، الرامية إلى:

  • مضاعفة اليقظة وتعزيز مراقبة الحدود خاصة خلال المناسبات الوطنية والأعياد الدينية،
  • ومواصلةَ لعمليات محاربة بارونات التهريب وتجار المخدرات.

“كما تأتي هذه العملية النوعية عشية إحياء عيد الأضحى المبارك، لتؤكد مرة أخرى، تجند وحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته للتصدي لكل محاولات المساس بأمن وسلامة المواطن، وإغراق البلاد بسموم المخدرات”، يضيف البيان.

