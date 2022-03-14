حجز ممتلكات لعائلة طحكوت بقيمة 1000 مليار سنتيم (فيديو)

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم حجز ممتلكات بقيمة 1000 مليار سنتيم أخفتها عائلة طحكوت بعد أمر بالتفتيش أصدرته النيابة المختصة.

وأوضح بيان مديرية الأمن، الاثنين، أن هذه الممتلكات كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه، ولم يصرح بها إلى الحرس القضائي، ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات، وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية.

وأضاف البيان أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط وحجز 507 مركبة، من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة، 84 شاحنة من مختلف العلامات، دراجات مائية (Jet ski) وقوارب نزهة، دراجات نارية فاخرة، أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد للحافلات، ضبطت على مستوى مستودعات بكل من بلدية الرغاية، ولاد فايت، الدار البيضاء واسطاوالي بالجزائر العاصمة، وكذا مستودع بولاية بشار.

وأكد البيان أن القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات تقارب الألف (1000) مليار سنتيم.

وتابع البيان كاشفا أن الصور، تظهر أن جزء من السيارات تم ترقيمها بطرق ملتوية، وجزء آخر كان في طور تسوية الوضعية الإدارية، وذلك بتواطؤ مع بعض موظفي الإدارة.

وأكد بيان المديرية تورط 24 مشتبها فيه في هذه القضية، من بينهم أفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه، الذين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة عن تهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي.