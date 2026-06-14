حجز 18.900 قرص مهلوس ونحو 20 كلغ من الكيف المعالج بالأغواط

أسفرت ثلاث عمليات نوعية نفذتها مصالح الجمارك الجزائرية بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والعسكرية المختصة عن حجز 18.900 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ” و19,835 كيلوغراماً من الكيف المعالج، مع توقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وجاءت هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة والتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث شارك في تنفيذها أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب للجمارك بالأغواط، والفرقة المتنقلة للجمارك بالجلفة، والفرقة المتعددة المهام للجمارك بالأبيض سيدي الشيخ.

كما مكنت العمليات من حجز مركبتين سياحيتين استُعملتا في نقل هذه المواد المحظورة، في إطار نشاطات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكدت المديرية العامة للجمارك أن هذه النتائج تعكس جاهزية مصالح الجمارك الجزائرية ويقظتها الدائمة في مواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وتؤكد مواصلة جهودها الميدانية بالتنسيق مع مختلف الشركاء الأمنيين لحماية المجتمع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.