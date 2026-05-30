حجّاج جزائريون يشاركون في تنظيف مخيماتهم بمشعر منى بعد أداء المناسك (صور)

"في مبادرة حضارية مميزة"

شارك حجّاجٌ جزائريون أعضاءَ البعثة الجزائرية للحج، في تنظيف وترتيب مخيماتهم بمشعر منى، بعد فراغهم من أداء المناسك.

ووصف ديوان الحج والعمرة في منشور يوم السبت، هذه المبادرة “الحضارية المميّزة”، بأنها “صورة مشرّفة تجسّد قيم التعاون والمسؤولية واحترام المكان”.

وأضاف الديوان، أن ما قام به الحجّاج الجزائريون “يعكس الروح الحضارية للحاج الجزائري. الذي يحرص على أن يكون سفيرًا لوطنه في كل المواقف: