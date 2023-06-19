حج 2023.. أزيد من 700 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة

كشفت إحصائية لجنة الحج السعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم الأحد بلغ أزيد من 700 الف حاج من مختلف الجنسيات قدموا عبر المنافذ البحرية والجوية.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي الوصول ليوم الأحد بلغ 744862، حيث وصل منهم الأحد 26879 حاجاً منهم 18935 حاجا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 84 رحلة, بينما استقبل مركز الهجرة 90 رحلة تقل 2938 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 151 رحلة تقل 4896 حاجا، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 110 حاجا عبر 12 رحلة.

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين يوم الأحد في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بلغ 587845 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج الباقين في المدينة المنورة حتى اليوم 156959 حاجا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 52 بالمائة ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 2473 حاجا.