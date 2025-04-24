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الجزائر

حج 2025.. فتح بوابة حجز الرحلات عبر المنصة الرقمية

محمد فاسي
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حج 2025.. فتح بوابة حجز الرحلات عبر المنصة الرقمية
ح.م
البعثة الجزائرية في مكة المكرمة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، بالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية، عن فتح باب حجز الرحلات المخصصة لنقل الحجاج الميامين لموسم الحج 1446هـ الموافق لـ 2025م، وذلك عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج.

ودعا الديوان في بيان له كافة الحجاج، إلى الدخول إلى المنصة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://bawabetelhadj.dz/scheduledtrips 

وذلك من أجل الاطلاع على تفاصيل الرحلات ومواعيد انطلاقها، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتم تحيينه بشكل دوري عبر نفس الرابط.

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