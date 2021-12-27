-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حديث عن إصابة بن عيادة وتوغاي بِفيروس “كورونا”

علي بهلولي
  • 618
  • 0
حديث عن إصابة بن عيادة وتوغاي بِفيروس “كورونا”
بن عيادة وتوغاي

تقول آخر الأخبار الواردة من بيت المنتخب الوطني الجزائري، إن اللاعبَين حسين بن عيادة ومحمد الأمين توغاي تعرّضا لِإصابة بِفيروس “كورونا”.

ومعلوم أن المدافعَين بن عيادة توغاي سيُشاركان مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِالكاميرون بداية من الـ 9 من جانفي المقبل.

ولم تُصدر “الفاف” لِحدّ كتابة هذه الأسطر أيّ بيان طبي، عن اللاعبَين بن عيادة وتوغاي.

وفي سياق ذي صلة، نشر المهاجم بغداد بونجاح فحوى فحص الكشف عن الإصابة بـ “كورونا”، وأكّد أنه في منأى عن هذا الفيروس، مُكذّبا ما نشرته عنه بعض وسائل الإعلام. مثلما هو الشأن لِزميله صانع الألعاب يوسف بلايلي.

مقالات ذات صلة
محرز ينجح في سابع ركلة جزاء على التوالي

محرز ينجح في سابع ركلة جزاء على التوالي

فرحات قد يُزامل بودبوز

فرحات قد يُزامل بودبوز

بلماضي ونجوم الخضر ينعون لاعب مولودية سعيدة لوكار

بلماضي ونجوم الخضر ينعون لاعب مولودية سعيدة لوكار

الجزائر حطّمت الرّقم القياسي العالمي وعزّزته بـ 39 مباراة بِلا خسارة

الجزائر حطّمت الرّقم القياسي العالمي وعزّزته بـ 39 مباراة بِلا خسارة

أبرزهم محرز.. مباراة غامبيا قد يغيب عنها عديد نجوم “الخضر”

أبرزهم محرز.. مباراة غامبيا قد يغيب عنها عديد نجوم “الخضر”

معاقبة فريق سليماني بِالإقصاء

معاقبة فريق سليماني بِالإقصاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد