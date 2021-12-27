حديث عن إصابة بن عيادة وتوغاي بِفيروس “كورونا”

تقول آخر الأخبار الواردة من بيت المنتخب الوطني الجزائري، إن اللاعبَين حسين بن عيادة ومحمد الأمين توغاي تعرّضا لِإصابة بِفيروس “كورونا”.

ومعلوم أن المدافعَين بن عيادة توغاي سيُشاركان مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِالكاميرون بداية من الـ 9 من جانفي المقبل.

ولم تُصدر “الفاف” لِحدّ كتابة هذه الأسطر أيّ بيان طبي، عن اللاعبَين بن عيادة وتوغاي.

وفي سياق ذي صلة، نشر المهاجم بغداد بونجاح فحوى فحص الكشف عن الإصابة بـ “كورونا”، وأكّد أنه في منأى عن هذا الفيروس، مُكذّبا ما نشرته عنه بعض وسائل الإعلام. مثلما هو الشأن لِزميله صانع الألعاب يوسف بلايلي.