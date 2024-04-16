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رياضة
تربطه علاقة وطيدة مع عوّار الذي فضل اللعب "للخضر":

حديث عن اقتراب ريان شرقي من اللعب للجزائر

ع.ع
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حديث عن اقتراب ريان شرقي من اللعب للجزائر

لم يحسم بعد لاعب ليون الفرنسي ريان شرقي مستقبله الدولي حتى الآن بين بلد أبويه الجزائر أو بلد المنشأ فرنسا، رغم أن وسائل إعلام قد أشارت إلى أنّ اللاعب الموهوب يستهدف تمثيل منتخب فرنسا ويضعه أولويةً.

وأثار تصريح من المدافع الجزائري لفريق معيذر القطري، نسيم بن عيسى، الذي يُعد أحد الأصدقاء المقرّبين من شرقي الجدل حول احتمالية اختيار نجم وسط أولمبيك ليون الفرنسي، ريان شرقي اللعب بقميص المنتخب الجزائري.

وقد كتب نسيم بن عيسى عبر “إنستغرام” ما يفيد بأن اللاعب ربما يكون في طريقه إلى تمثيل الجزائر، وأنّه لن يتفاجأ حال قرر ريان شرقي اللعب مع منتخب الجزائر، كما أن ريان تجمعه علاقة صداقة وطيدة بزميله السابق في ليون، حسام عوار، الذي اختار هو الآخر بالفعل اللعب للمنتخب الوطني، ولعل عوار يؤثّر في اللاعب ويجلبه إلى “الخضر”.

وفي حوار أجراه مع منصّة “سو فوت” الفرنسية الشهر الماضي، قال ريان شرقي عن ارتباطه بالجزائر: “جميع إخوتي زاروا الجزائر من قبل، وأنا أيضًا أريد الذهاب هناك يومًا ما، لرؤية كيف تبدو مدينة بسكرة، لدينا جذور جزائرية عميقة للغاية”.

الآن أصبح ريان شرقي في مفترق الطرق بين فرنسا والجزائر، مع العلم أنّ اللاعب -وحال اختياره فرنسا- لن ينضم إلى المنتخب الفرنسي الأول مباشرةً، بل سيلعب لبعض الوقت مع منتخب الشباب الذي يدرّبه أسطورة “الديكة” تيري هنري.

في ذات السياق، كان هنري قد أسقط شرقي من حساباته في الفترة الأخيرة، وقال لوسائل الإعلام الفرنسية في مارس الماضي، إنّهُ يتعين على شرقي استعادة مستواه المعهود من أجل استدعائه، فيما يبدو أنّ اللاعب قد ابتعد لخطوات إلى الوراء عن فرنسا.

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