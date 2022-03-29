حذار من شهادات المدارس الخاصة غير المعتمدة

وزير التكوين المهني يخلي مسؤولية قطاعه

قال ياسين ميرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن المدارس الخاصة المنوطة بالتكوين تمنح شهادات للمتربصين وفق الشروط وأنماط التكوين التي تقدمها نظيراتها العمومية، مؤكدا في رده على سؤال “الشروق” حول وضعية المدارس الخاصة التي تمنح شهادات يصطدم أصحابها بالرفض عند كل محاولاتهم التقدم لمناصب التوظيف، أن دائرته الوزارية غير مسؤولة عن كل تلك الأعمال التي تقوم بها المدارس الخاصة غير المعتمدة رسميا.

وخلال زيارته الثلاثاء إلى ولاية عين الدفلى لمعاينة مؤسسات القطاع، أكد الوزير أن النسيج الفلاحي يساهم في الاقتصاد الوطني بشكل كبير، مشددا على مسؤولي القطاع بضرورة تزويد سوق الشغل بيد عاملة مؤهلة تتماشى وخصوصية المنطقة عقب اطلاعه على طلبات التكوين، خاصة في النمط التأهيلي، حيث لاحظ الاهتمام لدى سكان المنطقة بتخصصات الفلاحة التي من شأنها أن تفتح أمامهم الآفاق في الاستثمار الفلاحي.

وركز ميرابي على أهمية فتح المجال للمواطنين في مناطق الظل لاكتساب مهنة، حيث ستسعى وزارته رفقة السلطات المحلية عبر الولايات لفتح الهياكل غير المفعلة كملحقات للتكوين المهني في هذه المناطق، خاصة في ظل الإقبال الملحوظ للمرأة الماكثة بالبيت.

ودعا مسؤولي القطاع عبر الولايات، خاصة الفلاحية والرعوية منها، إلى الاهتمام بترقية الصناعة الجلدية، إذ أن الجزائر تملك ثروة حيوانية، ويجب استغلال هذه المادة لتجنب تأثيراتها السلبية على البيئة.

وألح الوزير على خلق التعاون مع مختلف القطاعات لتكوين موظفي الجماعات المحلية في التخصصات التي يزخر بها القطاع، على غرار تسيير ممتلكات مؤسسات الدولة، مع ضرورة الترويج لتخصصات القطاع من خلال التقرب من الشباب والعمل الجواري المكثف.