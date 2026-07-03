حرارة المحيطات تبلغ درجات قياسية بسبب ظاهرة “إل نينيو”

ارتفعت درجات حرارة محيطات العالم بشكل غير مسبوق في هذا الوقت من العام، محطمة الرقم القياسي المسجل لشهر جوان، وفقا لبيانات جديدة.

وحسبما نقلته “سي أن أن” الأمريكية نقلا عن بيانات خدمة “كوبرنيكوس” لمراقبة تغير المناخ، بلغ متوسط درجة حرارة سطح البحار عالميا 20.86 درجة مئوية، بتاريخ 21 جوان الماضي، متجاوزا الرقم القياسي السابق لشهر جوان، والذي سجّل في عام 2024.

وجاء هذا الارتفاع غير الطبيعي في درجات الحرارة نتيجة بداية ظاهرة “إل نينيو”.

وهي نمط مناخي طبيعي يتميز بارتفاع غير اعتيادي في حرارة المياه على امتداد المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ. ورغم أن ظاهرة “إل نينيو” بدأت للتو، فإنها قد تتطور لتصبح واحدة من أقوى الظواهر التي شهدها العالم منذ عقود.

كما يضاف إلى هذا، تأثير أزمة تغير المناخ الناجمة عن الأنشطة البشرية، والتي تسهم أيضًا في ارتفاع درجات الحرارة.

ولعبت المحيطات على مدى عقود، دور الخزان الرئيسي لحرارة الكوكب، إذ امتصت نحو 90 % من الحرارة الزائدة الناتجة عن حرق البشر للوقود الأحفوري.

وأشار ذات المصدر أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت موجة الحر غير المسبوقة في شهر جوان ظاهرة مؤقتة أم مؤشرًا على ما ينتظرنا في المستقبل، لكن الخبراء يعربون عن قلقهم.

فقال مايكل ميريديث، عالم المحيطات في المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية إن “ارتفاع درجات حرارة سطح البحار ليس أمرًا غير متوقع، لكن الوتيرة التي نشهد بها هذا الاحترار الآن تثير القلق”.

أما كارلو بونتيمبو، مدير خدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ فاعتبر أن “الظروف الحالية قد تشير إلى بداية مرحلة جديدة تقودنا، مرة أخرى، إلى مناطق مجهولة. ومع وصول درجات حرارة المحيطات إلى هذه المستويات واقتراب ظاهرة إل نينيو، فمن المرجح أن نشهد تحطيم المزيد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة”، وفقا لما نقلته “سي أن أن”.

وتؤثر حرارة المحيطات على العالم. فتبقي المحيطات الأكثر دفئا الهواء أكثر حرارة، ما يغذي موجات الحر، ويزيد من قوة العواصف وشدتها، كما يعزز معدلات التبخر، الأمر الذي يرفع احتمالات هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات شديدة.

كما يمكن لارتفاع حرارة المحيطات أن يؤدي إلى نفوق عديد الكائنات البحرية، إضافة إلى تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر.