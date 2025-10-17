حركة عدم الانحياز تشيد بدور الرئيس تبون في خدمة مصالح دول الجنوب

أشادت حركة عدم الانحياز بالدور الريادي الذي يضطلع به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتوطيد التعاون الدولي بما يخدم مصالح دول الجنوب.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الوثائق الختامية للاجتماع الوزاري الـ 19 لحركة عدم الانحياز المنعقد يومي 15 و16 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأوغندية كمبالا، نوهت بشكل خاص بجهود الرئيس عبد المجيد تبون، لاسيما العهدة الموكلة إليه بصفته منسق المنظمة القارية في ميدان مكافحة آفة الإرهاب، وكذا قيادته الحكيمة لمنتدى رؤساء الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

كما رحبت الحركة بمقترح الرئيس تبون المتعلق باستحداث يوم إفريقي لتكريم شهداء وضحايا الاستعمار في إفريقيا وكذا عزمه تنظيم ندوة دولية حول جرائم الاستعمار بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.

كما نوهت الحركة كذلك بنصرة الرئيس تبون للشعب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق برعايته الشخصية لجهود لم شمل الأشقاء الفلسطينيين أو فيما يخص المساعي الثمينة التي تبذلها الجزائر على مستوى مجلس الأمن الأممي دعما للقضية الفلسطينية.

حركة عدم الانحياز سلطت الضوء أيضا على جهود الجزائر في الدفع بالعمل الدولي متعدد الأطراف، بما يخدم مصالح دول الجنوب، على غرار رئاستها الناجحة لمسار التفاوض حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وقيادتها لأشغال اللجنة الخاصة بوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، إضافة إلى إسهامها المباشر في اعتماد مجلس حقوق الانسان لقرار هام حول آثار الألغام المضادة للأفراد، حسب المصدر ذاته.