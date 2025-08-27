حريق الشريعة.. أضرار في شبكة الكهرباء وقطع احترازي للغاز

الولاية تدعو المواطنين إلى تجنب الصعود والتنقل نحو المنطقة

أعلنت شركة سونلغاز – توزيع البليدة عن تسجيل أضرار مست كوابل الكهرباء متوسطة التوتر جراء الحريق الذي تشهده منطقة الشريعة، ما تسبب في تذبذب التموين بالطاقة الكهربائية على مستوى بني علي والشريعة.

وأوضحت الشركة أنه تم وبصفة احترازية، قطع التموين بالغاز حفاظا على سلامة الأفراد والممتلكات.

ومن جهتها، دعت ولاية البليدة المواطنين إلى تجنب الصعود والتنقل نحو منطقة الشريعة إلى غاية السيطرة على الوضع، وذلك حفاظا على سلامتهم وأرواحهم.

وفي السياق ذاته، يواصل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، الإشراف الميداني على عمليات إخماد الحريق، حيث تم تنصيب مركز قيادة عملي للتنسيق بين مختلف الوحدات المتدخلة.

وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية أنه تم تدعيم الجهود بعدة تشكيلات متخصصة، شملت الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية البليدة، الرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، الرتل المتنقل لولاية المدية، إضافة إلى المفرزتين الجهويتين المتواجدتين بولايات الشلف والبويرة.

كما تم تسخير 6 طائرات إخماد من نوع AT802، إلى جانب طائرتين من نوع BE-200 تابعتين للجيش الوطني الشعبي.

وبحسب الحماية المدنية، تم إجلاء وإبعاد 8 عائلات عن محيط النيران كإجراء وقائي، فيما لا تزال العملية متواصلة تحت إشراف العقيد بوغلاف رفقة العقيد مولاي خليفة، مدير تنظيم وتنسيق العمليات بالمديرية العامة.

منها 32 تم إخمادها نهائيا الحماية المدنية: تسجيل 41 حريقا عبر 9 ولايات

وأفادت الحماية المدنية أن حصيلة حرائق الغطاء النباتي المسجلة في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الأربعاء، بلغت 41 حريقا، منها 32 تم إخمادها نهائيا، واثنان أُخمدا تحت الحراسة، فيما لا تزال 7 حرائق قيد الإخماد.

وسُجلت بولاية بجاية أكبر عدد من الحرائق، حيث أُخمدت نهائيا عدة بؤر بكل من تزرويرت، حليل، بوعيسي، شيبة، تالة خالد، إغيل البرج، أيت عنان، تيمعريست، إخرازن، في حين تتواصل عمليات الإخماد في مواقع جبل ناصح، زندوت، وأنار عاصم.

وفي ولاية البليدة، تم إخماد حريق غابة بالمقام (بلدية الأربعاء)، بينما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد حريق بحي حقو فرعون (بلدية أولاد يعيش). أما بولاية تيزي وزو فقد تم إخماد حرائق بقرية ساحل، قرية عدني، الطريق الوطني 12، قرية مزقن ولي بوزوران، فيما تتواصل العمليات في قرية أشكرن، قرية اصناجن، وقرية أيت علي أو محند.

كما سُجلت بولاية جيجل حرائق في أمرزوي، الولجة، المحارقة، وسيدي معروف، كلها أُخمدت نهائيا. وفي سطيف تم إخماد حريق بمشتة لعواصنة (بلدية جميلة)، بينما شهدت سكيكدة إخماد حريق بمزرعة جفال إبراهيم (بلدية رمضان جمال) مع بقاء حريق آخر تحت الحراسة بمنطقة اجادن (بلدية قنواع).

وبولاية قالمة، أُخمد حريق بقرية عين تحامنين (بلدية بوشقوف)، فيما تم تسجيل بولاية قسنطينة حريق بمشتة الدغرة (بلدية زيغود يوسف) لا يزال تحت الحراسة. أما بولاية تيبازة، فقد تم إخماد حريق بأحراش واد مقطع خيرة (بلدية القليعة).

وأعلنت مصالح الحماية المدنية عن اندلاع حريق غابي ضخم، صباح اليوم الأربعاء، في الشريعة بولاية البليدة حيث تم إجلاء وإبعاد عدة عائلات عن الحريق.

وأكدت المصالح ذاتها في بيان لها أنه تم تدعيم فرق التدخل الميدانية بعدة تشكيلات متخصصة، من بينها الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية البليدة، والرتل المتنقل لولاية المدية، إضافة إلى الرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

كما تم الاستعانة بالمفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات المتواجدة بولاية الشلف، والمفرزة الجهوية بولاية البويرة.

وعلى صعيد آخر، تم تسخير وسائل جوية هامة لإخماد الحريق، شملت ست طائرات إخماد من نوع AT802، إضافة إلى طائرتين من نوع BE200 تابعتين للجيش الوطني الشعبي.

وأوضحت الحماية المدنية أن عملية الإخماد لا تزال متواصلة.