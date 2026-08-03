حريق ببئر غاز في حقل تيقنتورين بعد حادث اندفاع.. وسوناطراك توضح

أعلنت سوناطراك، اليوم الإثنين، عن وقوع حريق على مستوى بئر تي جي 16 بحقل تيقنتورين التابع لقسم الإنتاج بإن أمناس، بعد حادث اندفاع.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ عملية صيانة لبئر الغاز تي جي 16 بحقل تيقنتورين التابع لقسم الإنتاج بإن أمناس، وذلك بتاريخ 2 أوت 2026، حيث شهد البئر اندفاعا للغاز دون أن يكون مصحوبا بحريق في مرحلته الأولى.

وأكدت أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أنه فور وقوعه تم فرض طوق أمني حول موقع البئر، مع تفعيل مخطط المساعدة المتبادلة من طرف مركز القيادة التكتيكية لقطب إن أمناس، ما سمح بتعبئة وتسخير الإمكانيات المشتركة لمجمع سوناطراك من أجل احتواء الوضع.

وأضاف البيان أن الغاز المندفع اشتعل عند حوالي الساعة 18:20 مساء، الأمر الذي استدعى تعزيز وسائل التدخل وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للسيطرة على الحادث.

كما أعلنت سوناطراك عن إيفاد خبراء مختصين في التحكم في الآبار إلى عين المكان، من أجل تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات التقنية الكفيلة باحتواء الحادث وضمان سلامة المنشآت والعاملين.

وأكدت أن فرقها المختصة تواصل عمليات التدخل والمتابعة الميدانية إلى غاية السيطرة الكاملة على الحادث، وفق الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

في ذات السياق، أشرف والي ولاية إيليزي، أحسن خالدي، صبيحة اليوم، على معاينة موقع الحادث، وذلك رفقة مندوب الأمن للولاية، ومدير الحماية المدنية، ومدير الطاقة والمناجم بالنيابة، إلى جانب إطارات وطاقم شركة سوناطراك.

وخلال الزيارة، تم التأكيد على أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، مع مواصلة عمليات التدخل الميداني للسيطرة على الحريق، من خلال تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية اللازمة، وتعزيز فرق التدخل بخبراء مختصين في سلامة والتحكم في الآبار، بهدف احتواء الحريق وإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال.