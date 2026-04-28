حريق بمستشفى بشير منتوري بالقبة.. وزير الصحة يتفقد

تنقل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء الإثنين إلى مستشفى بشير منتوري بالقبة، وذلك إثر نشوب حريق على مستوى مكتب القبول بالمؤسسة.

وتبعا لبيان الوزارة الوصية، وصل الوزير إلى المستشفى رفقة إطارات من الإدارة المركزية، للوقوف شخصيًا على حيثيات الحادث والاطلاع عن كثب على أسبابه وتداعياته.

وأشارت المعطيات الأولية إلى أن الحريق نجم عن شرارة كهربائية على مستوى مكتب الدخول، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية التي باشرتها الجهات المختصة لتحديد الأسباب الدقيقة والوقوف على جميع الملابسات المرتبطة بهذا الحادث.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات بضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة داخل المؤسسات الصحية، لا سيما من خلال المراقبة الدورية للتجهيزات والمنشآت الكهربائية.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يُخلّف أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض الخسائر المادية.