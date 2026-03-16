-- -- -- / -- -- --
حريق مستودع للخشب بالبليدة.. وإجلاء 22 شخصا احترازيا

تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية البليدة فجر الإثنين، إثر إندلاع حريق داخل مستودع لتخزين الخشب ببلدية ودائرة ولاد يعيش.

وتبعا لبيان المديرية العامة، فقد تدخلت المصالح المختصة على الساعة 3:15 دقيقة، من أجل إخماد حريق شب بمستودع لتخزين مادة الخشب بالمكان المسمى حي 17 ديسمبر ببلدية ودائرة أولاد يعيش.

وأكدت ذات المصالح أنه تم محاصرة الحريق ومنع انتشاره، مع إجلاء 4 عائلات تتكون من 22 فردا كإجراء وقائي، كما تم تسخير 23 شاحنة إطفاء، وشاخنة سلم ميكانيكي، إضافة إلى سيارتي إسعاف.

