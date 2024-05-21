حسام عوار الخاسر الأكبر في أوربا ضمن لاعبي “الخضر”

686 دقيقة لعب وثلاثة أهداف طوال الموسم

موسم آخر للنسيان بالنسبة للاعب الوسط الجزائري حسام عوار، الذي غادر فريقه ليون الفرنسي، بعد معاناة طويلة من التهميش، إلى روما الإيطالي، ليجد نفسه تائها ومن دون لعب، وحتى مباراة الجولة الأخيرة التي كانت شكلية بالنسبة للفريق الروماني، الذي أضاع مرتبة ضمن الخماسي الأول الذي سيلعب منافسة رابطة الأبطال الأوروبية، لم تشفع لمدربه الإيطالي دي روسي لإقحامه كأساسي، بل ولم يقحمه حتى دقائق كاحتياطي، بالرغم من تواضع المنافس جنوة، وصار واضح بأن رأي دي روسي في حسام عوار لم يختلف أبدا عن رأي المدرب البرتغالي مورينيو، وهو ما يضع حسام عوار في نفق مظلم، وسيجد صعوبة كبيرة تصل درجة الاستحالة في إيجاد فريق كبير بحجم مستواه السابق عندما وصل إلى نصف نهائي رابطة أبطال أوربا مع ليون.

لم يلعب حسام عوار سوى 686 دقيقة طوال الموسم الكروي في الكالشيو، أي ما يوازي سبع مباريات فقط، ولم يسجل طوال مسيرته مع روما سوى ثلاثية، بخرتها دقائق مقاعد الاحتياط، وانتهى الموسم ولا أحد في روما تعاطف معه، أو طالب بالإبقاء عليه، أو صرخ بظلمه، حيث أجمع أهل روما على ضرورة تسريحه حالا، والبحث عن لاعبين يقدمون الإضافة، لأن روما خسرت على طول الخط، هذا الموسم، إذ لم تتمكن من بلوغ نهائي أوربا ليغ الذي لعبت فيه النهائي الموسم الماضي، ولم تتمكن من الحصول على مرتبة مع خماسي المقدمة من أجل المشاركة في رابطة أبطال أوربا، وبقي الفريق معتمدا على نفس اللاعبين السابقين ولم يقدم أي وافد جديد الإضافة، بما فيهم حسام عوار.

يتردد اسم حسام عوار حاليا في البرتغال، وربما في ناديها الكبير بنفيكا الفريق الذي أضاع هذا الموسم اللقب لصالح سبورتينغ لشبونة، مما يعني أنه قد يخرج من الدوريات الكبرى، وحتى لو لعب حسام عوار في الدوري السعودي فقد يكون الأمر أفيد بالنسبة للاعب الذي قد لا يتم إشراكه في مباراتي غينيا وأوغندا القادمتين بسبب ابتعاده عن الاحتكاك والمباريات التنافسية والحماسية.

في الثلاثين من شهر جوان القادم، سيبلغ حسام عوار ربيعه السادس والعشرين، ولم تعد أمامه فرصة التعويض الكبرى، لأجل ذلك فتواجده مع الخضر مكسب بالنسبة إليه، لتسويق نفسه بدلا من الأندية التي فشل فيها، وسيجد نفسه في تربص جوان أمام خط وسط كل لاعبيه يشاركون مع أندية محترمة وفي دوريات قوية، مثل رامز زروقي مع فينورد روتردام الهولندي ونبيل بن طالب مع ليل الفرنسي وهشام بوداوي مع نيس الفرنسي وفارس شعيبي مع فرانكفرت الألماني، ومن الصعب على حسام عوار الحصول على مكانة أساسية وحتى إقحامه في المرحلة الثانية من المباراة، ويمكن الجزم بأن أكبر خاسر بالنسبة للاعبي الخضر مع ناديه، هو حسام عوار.