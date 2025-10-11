حسام عوار جاهز للعودة إلى المنافسة مع فريقه اتحاد جدة

بعد تعافيه من الإصابة..

كشفت تقارير صحفية عن مشاركة الدولي الجزائري حسام عوار، في جزء من التدريبات الجماعية لفريقه الاتحاد السعودي قبل أن يعود لإكمال برنامجه العلاجي إثر إصابة العضلة الخلفية.

وأوضحت المصادر أن عوار أصبح قريبًا من المشاركة الكاملة في المناورات التدريبية تحت إشراف المدرب البرتغالي الجديد سيرجيو كونسيساو، الذي تولى المسؤولية الفنية خلفًا للمدرب الفرنسي المُقال لوران بلان.

وتعرَّض عوار للإصابة خلال مباراة الكلاسيكو أمام النصر التي انتهت بخسارة الاتحاد 0-2 في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، حيث اضطر للانسحاب أواخر الشوط الأول ودخل بدلاً منه فيصل الغامدي.

وساهم النجم الجزائري مع الاتحاد هذا الموسم في 6 مباريات بكافة المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، مؤكدًا أهمية عودته لاستعادة القوة الهجومية للفريق. ويستعد الاتحاد، صاحب المركز الثالث في دوري روشن السعودي، لمواجهة الفيحاء ضِمن الجولة الخامسة، المقرر إقامتها الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالمجمعة.

عودة عوار تمنح الفريق دفعة قوية قبل مواجهة الفيحاء، خصوصًا في ظلّ منافسة الفريق على المراتب المتقدمة في جدول الدوري هذا الموسم.

وكان عوار قد أعرب عن سعادته الكبيرة بتأهل الخضر إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل بداية جديدة لجيل “الخضر” الطموح نحو كتابة فصل جديد من تاريخ الكرة الجزائرية.

ونشر عوار عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي في منصة “إنستغرام” رسالة قصيرة عبّر فيها عن فخره بما حققه المنتخب الوطني، قائلًا: “العمل الجاد يؤتي ثماره، الجزائر إلى كأس العالم 2026، هذه مجرد البداية، لنكتب فصلاً جديداً في قصتنا إن شاء الله.”وتفاعل عشاق “محاربي الصحراء” مع رسالة اللاعب بشكل واسع، حيث غمرت مواقع التواصل الاجتماعي رسائل التهنئة والدعم للاعب ولبقية نجوم المنتخب.