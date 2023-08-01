حسام عوار يبهر في التحضيرات ويقدم أوراق اعتماده لمورينيو

يتجه ليكون أحد أعمدة التشكيلة الجديدة لنادي روما الموسم القادم

أبهر النجم الجديد للمنتخب الوطني، حسام عوار، المتتبعين في إيطاليا، بالمستوى الكبير الذي أبان عنه لحد الآن خلال فترة التحضيرات الصيفية التي يجريها رفقة فريقه الجديد، نادي روما الإيطالي، ويكون قدّم من خلالها، أوراق اعتماده لمدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وعكست اللقاءات التحضيرية الأخيرة التي شارك فيها الدولي الجزائري أن التقني البرتغالي يعوّل كثيرا على حسام عوار، الذي يتجه ليكون قطعة أساسية في منظومة لعب روما في الموسم القادم، الذي يراهن عليه كثيرا مورينيو للعب على كسب “السكوديتو”، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس.

وكشفت مصادر صحفية متخصصة في متابعة أخبار نادي روما أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بصدد البحث عن أفضل منصب لحسام عوار، حيث أشارت في أحدث تقاريرها أنه لعب في أربعة مراكز مختلفة خلال المباراة الودية الأخيرة التي فاز بها روما أمام نادي إيستريلا أمادورا البرتغالي بـ4 أهداف دون رد.

ووفقا للموقع الإيطالي المتخصص “صفحات روما”، فإن حسام عوار بدأ المباراة في مركز الجناح الأيمن ثم غير المنصب ليلعب في مركز الوسط الهجومي ثم الجناح الأيسر وأخيرا أنهى المباراة في مركز المهاجم الثاني.

وبحسب ذات المصدر، فإن اللاعب السابق لأولمبيك ليون الفرنسي تألق بشكل لافت في هذه المواجهة الودية رغم تغيير مركزه في 3 مناسبات، وهي المؤشرات التي تؤكد أن النجم الجزائري سيشكل أحد أعمدة الفريق الجديد الذي يخطط جوزيه مورينيو لتكوينه تحسبا للموسم القادم.

بالموازاة مع ما يقدمه من الناحية الفنية، بدأ الدولي الجزائري يكسب من يوم إلى آخر احترام وتقدير وقلوب جماهير نادي العاصمة الإيطالية، ما يجعله مرشح ليصبح أحد نجوم الفريق في الموسم القادم.

يذكر، أن متوسط ميدان الخضر، تعاقد مع نادي العاصمة الإيطالية في صفقة انتقال حر قادما من ليون وبعقد يمتد حتى صيف 2028.