عوار يؤكد مشاركته في كأس أفريقيا مع المنتخب الوطني

أعرب عن سعادته باللعب في روما تحت قيادة "السبيسيال وان"

أكد الوافد الجديد للخضر، حسام عوار، أن مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار لا تطرح أي إشكال بالنسبة لناديه روما، مجددا سعادته وافتخاره حمل القميص الجزائري.

وقال عوار في حدث خص به صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية: “أنا فخور لكوني سأمثل منتخب الجزائر في هذا العرس القاري، طبعاً هي مسألة حساسة نظراً لتوقيت البطولة التي تتزامن مع لعب فريق روما لمباريات مهمة، لكن أعتقد أن فريقي قادر على لعب مباريات من دوني”.

وأكد حسام عوار، الذي كشف عن كواليس انضمامه لفريق روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من ليون في صفقة حرة، على أهمية مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وأبرز حسام عوار دور مدربه جوزيه مورينيو في انتقاله إلى روما، إذ أضاف: “جوزيه مورينيو كان أساسياً في انتقالي إلى روما، لا يمكن أن أفقد فرصة التدرب تحت إشراف هذا الظاهرة، أنا جاهز لألعب في أي مركز يريده مثل صانع ألعاب، أعتقد أنني أستطيع ذلك”.

أما بخصوص ملهميه في خط الوسط، فقال حسام عوار: “كان زين الدين زيدان فريداً من نوعه، ولن أصل إلى مستواه أبداً، إنه اللاعب المفضل لدي بسبب أسلوبه وأناقته، كما لا أنسى كذلك زميلي في السابق كليمان غرينييه لقد سهّل اندماجي عندما كنت صغيراً، ولم أنس مساعدته أبداً”.

وختم حسام عوار حديثه للصحيفة الإيطالية قائلا: “أنا شخص طموح وكنت دائماً أهدف للعب في فريق رائع، والآن بعد أن وصلت إلى الفريق يجب أن أثبت أنني أستحق ذلك، أنا لا أعتبرها لحظة انتقالية سيكون ذلك من الخطأ”.