حصاد اليوم الأوّل للرياضة الجزائرية في الأولمبياد بِالتفاصيل

بدأت، السبت، مغامرة الرياضيين الجزائريين في أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو، الذي تدوم فعّالياته إلى غاية الثامن من أوت المقبل.

وجاءت ضربة انطلاقة الرياضيين الجزائريين سيّئة، بِاستثناء “الفن النبيل” الذي مازال الشجرة التي تُغطي غابة الإخفاقات.

ونقّدم لكم في هذا العرض نتائج اليوم الأوّل للرياضة الجزائرية في أولمبياد طوكيو، وذلك على النّحو التالي:

1- الملاكمة:

تأهّل الملاكم عبد الحفيظ بن شبلة في الوزن الثقيل (-91 كلغ)، بعد فوزه على المُنافس تورسونوف سانجار من أوزبكستان بِالنقاط (4-1). لِيُنازل ابن بلدية زموري (بومرداس) في الدور ثمن النهائي الملاكم الروسي مسلم غادزيماغوميدوف. مع الإشارة إلى أن المُنظّمين يمنحون ميداليتَين برونزيتَين للملاكمين الذين تتجمّد مشاركتهم في الدور نصف النهائي، وفي كل الأصناف.

2- الدراجات:

إقصاء العدّاءَين عز الدين لعقاب وحمزة منصوري في الدور الأوّل، بعد عدم إكمالهما السباق، مثلهما مثل عديد منافسيهم (عددهم 40). مع الإشارة إلى السباق طوله 234 كلم، وقد فاز به الدراج الإكواتوري كاراباز ريتشارد بِتوقيت قدره 6سا و5د و26ثا.

3- الرّماية:

إقصاء هدى شعبي في الدور الأوّل، اختصاص البندقية الهوائية 10 أمتار سيّدات، بعد أن شغلت الرّتبة الـ 39 من أصل 50 رياضية مُشاركة.

4- التجديف:

تموقع كمال آيت داوود وسيد علي بودينة في المركز السادس والأخير، ضمن الفوج الثالث للدور الأوّل، وفي اختصاص زوجي وزن خفيف. ومنح لهما المُنظّمون – ولِأمثالهما – فرصة أخرى للتعويض، أو ما يُعرف في أدبيات هذه الرياضية بـ “الإستدراك”، تُجرى فعّالياتها هذا الأحد. علما أن الدور الأوّل مُرادف لِربع النهائي.

5- المبارزة:

إقصاء أكرم بونابي في الدور الـ 32 لِاختصاص حسام فردي، بعد خسارته أمام الياباني كايتو ستريتس بِالنّقاط (9-15).

6- تنس الطاولة:

إقصاء العربي بورياح في الدور الـ 64، اختصاص فردي رجال، بعد خسارته أمام المجري هون مايوروس بانساه.