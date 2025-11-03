حصة برنامج “عدل 3” في 2026.. بلعريبي يكشف الجديد

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، برنامجا سكنيا يقضي بإنجاز 360 ألف وحدة سكنية من ضمنها 300 ألف وحدة مخصصة لصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، حسب ما كشفه وزير السكن والعمران طارق بلعريبي.

وفي عرض لميزانية القطاع أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد بلعريبي، الإثنين، أن البرنامج السكني الجديد يتضمن إنجاز 360 ألف وحدة سكنية تتوزع على مختلف الصيغ.

ويضم البرنامج حسب المسؤول الأول عن القطاع، إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري و30 ألف سكن ريفي، أما الحصة الأكبر فستكون من نصيب برنامج “عدل 3” بـ300 ألف وحدة سكينة.

كما كشف الوزير عن تخصيص برنامج لـ20 ألف إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية، إلى جانب إطلاق مشروع لإنجاز 430 تجهيزا عموميا لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية، يتضمن 200 مدرسة ابتدائية، 80 متوسطة، 50 ثانوية، 30 عيادة متعددة الخدمات، إضافة إلى 30 مقرا لفرقة الدرك الوطني و40 مقرا للأمن الوطني.

وبلغت الاعتمادات المالية المسجلة لبرنامج السكن في إطار قانون المالية 2026 ما قيمته 296.3 مليار دج كرخص التزام و488.9 مليار دج كاعتمادات دفع, وفق ما أوضحه بلعريبي.