حظر بيع القميص رقم 44 لمنتخب ألمانيا لهذا السبب

ستجري شركة “أديداس” للملابس الرياضية تغييرا لتصميم الرقم 4 على قمصان منتخب ألمانيا بسبب تشابه الرقم “44” بالرمز الذي كانت تستخدمه وحدات “إس.إس” النازية.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، في بيان له عبر منصة “إكس”، “الاتحاد الألماني يفحص الأرقام من صفر إلى 9 ثم يقدم الأرقام من 1 إلى 26 إلى اليويفا “الاتحاد الأوروبي لكرة القدم” للمراجعة”.

وأوضح أوليفر بروغن، أحد المتحدثين باسم شركة أديداس، لصحيفة بيلد الألمانية، “سنحجب الرقم 44 في أقرب وقت ممكن”.

هذه ليست كذبة إبريل..!!

قامت شركة أديداس بوقف بيع قميص المانيا الجديد برقم 44 للجماهير لأن خط الأرقام تشبه SS شعار الوحدة الخاصة لهتلر في زمن المانيا النارية. كما أعلن الاتحاد الألماني انه لن يرتدي هذا الرقم اي لاعب pic.twitter.com/u5aqD2QcW4 — حمد السعد (@HMD_Alsaad) April 1, 2024

وأضاف: ” يعمل في أديداس أشخاص من حوالي 100 دولة، وتدافع شركتنا عن تعزيز التنوع والشمول، وكشركة، نقوم بحملة نشطة ضد كراهية الأجانب ومعاداة السامية والعنف والكراهية”.

وعبّر عدد كبير من مشجعي المنتخب الألماني عن قلقهم عبر منصات التواصل الاجتماعي عندما تمت طباعة الرقم 44 على الجزء الأمامي والخلفي من القميص لأنه يشبه إلى حد كبير الشعار الذي كان يرتديه ضباط قوات الأمن الخاصة النازية “شوتزشتافل” خلال الحرب العالمية الثانية.

ويتم ترقيم التشكيلة من 1 إلى 26 ولن يرتدي أي لاعب في بطولة “اليورو” الرقم 44 ، ولا يزال لدى المشجعين خيار اختيار أي رقم من واحد إلى 99، ومن شبه المؤكد أنه يتم ارتداء الرقم 4 في يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا.

القميص الحالي سيكون الأخير الذي ستصنعه أديداس للمنتخب الألماني، حيث تتولى شركة نايكي المسؤولية بعد “اليورو”.