حكار يتفقد مشاريع سوناطراك عبر 3 ولايات وهذا ما وقف عليه

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، بزيارات لعدة محطات بولايات سكيكدة، عنابة والطارف قصد معاينة وتفقد مشاريع ومنشآت إنتاجية للمجمع.

وشرع حكار يومي يومي 21 و22 جوان 2023 بزيارات ميدانية لعدة محطات بهذه الولايات الثلاث، حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

وكانت المحطة الأولى للزيارة، يوم الأربعاء من ولاية سكيكدة، حيث عاين حكار، سير مشروع توسعة ميناء سكيكدة النفطي والذي تعول عليه سوناطراك للرفع من قدرات الشحن والتفريغ على مستوى ميناء سكيكدة.

الوفد اطلع على تقدم أشغال رصيف شحن الغاز الطبيعي المسال، التي قاربت نسبة الإنجاز به 94%، وكذا رصيف شحن المواد البترولية والمنشآت المكملة والمتعلقة بنظام الحماية والتدخل.

كما تفقد الرئيس المدير العام وتيرة سير مشروع بناء خزان للغاز المميع بسعة 150 ألف متر مكعب من اجل رفع قدرات تخزين الغاز الطبيعي المسال بالمنطقة الصناعية.

الرئيس المدير العام نوه بضرورة احترام آجال تنفيذ هذا المشروع الهيكلي الذي يندرج ضمن استراتيجية المجمع للرفع من قدراته التسويقية والوفاء بالتزاماته الدولية.

زيارة الرئيس المدير العام إلى المنطقة الصناعية لسكيكدة قادته كذلك إلى مركب تمييع الغاز GL1K، أين تلقى عرضا مفصلا عن سير عملية الصيانة الدورية المبرمجة للمركب، التي شارك فيها إطارات شابة من التقنيين والمهندسين الذين أسهموا في هذه العملية بجدية وبإمكانيات محلية.

وبولاية الطارف تفقد الرئيس المدير العام مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر والتي تقدر سعتها الإنتاجية بـ 300 الف متر مكعب يوميا والذي تشرف على إنجازه فروع شركة سوناطراك “الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية”(SARPI) و”المؤسسة الوطنية للقنوات” (ENAC).

بينما تنقل حكار، الخميس، إلى ولاية عنابة أين قام بزيارة مجمع أسمدال، أحد فروع سوناطراك الناشط في مجال صناعة الأسمدة والمنتجات الفيتوصحية التي تساهم في خدمة الفلاحة.

خلال هذه الزيارة تفقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وحدة التخزين والتوزيع التابعة لشركة أسفرطراد إحدى فروع مجمع أسمدال، أين عاين عملية تحضير حملة البذر المقبلة.

وبمقر المديرية العامة لمجمع اسمدال اجتمع الرئيس المدير العام بإطارات ومسيري الشركة وفروعها، أين ألقى كلمة بالمناسبة سلط فيها الضوء على الدور الاستراتيجي لأسمدال في خلق القيم المضافة والدفع بالتنمية الفلاحية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الاستراتيجية التي سينجزها المجمع خاصة مشروع الفوسفات المدمج.