حكام “صغار” في البطولة الوطنية

طفت إلى السطح مساء الإثنين، أسماء حكام ساحة جدد في بطولة القسم الوطني الأول “موبيليس”.

وهكذا أُسندت إدارة مباراة ترجي مستغانم والضيف فريق شبيبة الساورة، إلى حكم الساحة سيد أحمد للوشي. بينما أوكلت إلى زميله محمد عدة قريد مهمة الإشراف على مباراة اتحاد خنشلة والزائر فريق مولودية البيّض.

وتُجرى المقابلتان الخميس والجمعة المقبلتَين، في إطار الجولة الـ 28 من عمر البطولة الوطنية.

ويتميّز هذان الحكمان بِصغر السن، فمثلا سيد أحمد للوشي يبلغ من العمر 25 عاما.

وكان الحكمان للوشي وقريد يُشرفان على إدارة مقابلات في القسم الثاني والدرجات السفلى.

وتستهدف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بِقيادة مهدي عبيد شارف، إلى تشبيب هذا السلك الرياضي، وضخ دماء جديدة.