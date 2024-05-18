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رياضة

حكم قضائي مصري بخصوص أبو تريكة

عمر سلامي
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حكم قضائي مصري بخصوص أبو تريكة
أرشيف
أبو تريكة

قرّرت محكمة النقض المصرية إلغاء حكم محكمة الجنايات بإدراج اسم لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق محمد أبو تريكة من على قوائم الإرهاب.

وألغت محكمة النقض، السبت، قرارا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى “جماعة أُسست خلافا للقانون”، على “قوائم الإرهاب والمنع من السفر”، أبرزهم النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة.

وأُدرج المتهمون في القضية على قوائم الإرهاب، ما ترتب عليه المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول، والتحفظ على الأموال عام 2017، وقضت “النقض” حينها بإلغاء القرار.

وبعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم “الكيانات الإرهابية” والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.

وكانت السلطات المصرية تتهم أبو تريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

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