حكومة السنغال تطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن شبهات الفساد داخل “الكاف”

طالبت حكومة السنغال في بيان أصدرته يوم الأربعاء، بـ”فتح تحقيق دولي مستقل، بشأن شبهات الفساد داخل الهيئات القيادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

جاء هذا ردّا على القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بسحب لقب بطل إفريقيا لعام 2025 من المنتخب الوطني للسنغال ومنحه للمغرب.

ووصف بيان الحكومة السنغالية هذا القرار بـ”غير المسبوق”، وقال إنه “يتسم بخطورة استثنائية. ويتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أخلاقيات الرياضة”.

وجاء في البيان أيضا أن القرار “نابع من تفسير خاطئ بشكل واضح للوائح. مما أدى إلى قرار غير قانوني بشكل فادح، وغير عادل على الإطلاق”.

واستنكرت دكار “التشكيك في نتيجة تم تحقيقها في مباراة نهائية، أُجريت بشكل نظامي. وفازت بها السنغال في إطار احترام قواعد اللعبة”.

وتابع بيان الحكومة السنغالية أن “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يلحق ضررا جسيما بمصداقيته الخاصة. وكذلك بالثقة المشروعة التي تضعها الشعوب الإفريقية في المؤسسات الرياضية القارية”.

“ولا يمكن للسنغال أن تتسامح مع قرار إداري، يمحو الالتزام والجدارة والتميّز الرياضي. وهي ترفض بشكل لا لبس فيه، هذه المحاولة غير المبررة لسلبها حقها”، يضيف البيان.

وقالت السنغال إنها ستلجأ إلى “جميع سبل الانتصاف المناسبة، بما في ذلك أمام المحاكم الدولية المختصة. من أجل تحقيق العدالة وتكريس سيادة النتيجة الرياضية”.