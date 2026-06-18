حلول جزائرية مبتكرة لتحسين استغلال المياه

عقد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح يوم الخميس، جلسة عمل مع وزير الريّ لوناس بوزقزة. لاستعراض سبل توظيف التكنولوجيا المبتكرة، في تحسين استغلال الموارد المائية.

وخلال هذا اللقاء، تمّ تقديم عدد من الحلول المبتكرة، التي تقدمها مؤسسات ناشئة جزائرية. من أجل رفع مردودية الشبكاتـ وعصرنة الخدمة العمومية للمياه. وقد تمحورت حول أحدث التقنيات المتعلقة بـ:

التحكم عن بعد،

والعدادات الذكية،

واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات،

والكشف المبكر عن التسربات المائية.

وأكد الوزيران بالمناسبة، استعدادهما لتعزيز التعاون بين القطاعين، مع إشراك المؤسسات الناشئة والمصغرة الناشطة في هذا المجال. وتشجيع الاستعانة بالكفاءات الجزائرية، وتثمين ابتكاراتها.

كما جدّد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل المشترك، وتوسيع مجالات التعاون، لتشمل مختلف نشاطات القطاع. لاسيما تحلية مياه البحر، والتطهير، وإعادة استعمال المياه.