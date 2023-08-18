حلول كثيرة يقدمها أمين غويري لجمال بلماضي

سيلعب أوروبا ليغ وهو حاليا نجم فريقه الأول

بعد حسام عوار، نجم روما الجديد، الذي يعتبر أهم لاعب دعّم تشكيلة جمال بلماضي، يمكن التعويل على دعم فني آخر في الخط الهجومي مع الموهوب أمين غويري، أحد أحسن اللاعبين حاليا في الدوري الفرنسي، فصاحب الـ 23 سنة يمكنه أن يقدم لجمال بلماضي، خيارات نابعة من إمكانيات اللاعب الذي ينشط في فريق رين الفرنسي الذي يقدم منذ أربع سنوات مستويات مقبولة في فرنسا، وكثيرا ما ينافس على المراكز الأوروبية، وسيلعب الموسم الحالي منافسة أوروبا ليغ من دور المجموعات مباشرة، كما أن إدارة الفريق رسمت هدفا قريب المدى، لأجل مشاركة النادي في رابطة أبطال أوربا بانتزاعه مثلا مرتبة ثانية أو ثالثة في دوري ليس الأحسن في أوربا ولكنه يورّد لاعبين كثرا إلى إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا من فرنسيين وغيرهم.

بإمكان غويري الوافد الجديد على بيت الخضر أن يلعب في خط الوسط كصانع ألعاب، أو كجناح أيمن خليفة لرياض محرز أو جناح أيسر، ولكن منصبه الأقرب في الوقت الحالي هو كقلب هجوم، فاللاعب هداف بالفطرة، فقد سجل الموسم الماضي في الدوري فقط 14 هدفا من بينها 12 مع فريقه الحالي وهدفين مع بداية الموسم قبل تحويله مع فريق نيس، وسجل في الموسم الذي قبله في نيس 16 هدفا كما سجل في أول موسم له مع كبار ليون أي الفريق الأول 12 هدفا، ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من العمر.

وبرغم طول اللاعب أمين غويري الذي لا يزيد عن 1.80 سنتم ووزنه البالغ 72 كلغ إلا أن لعبه الزئبقي يجعله ينفلت من الرقابة ويسجل بالقدمين وبالرأس مثل رأس حربة تقليدي، ولكن بفنيات صانعي اللعب، ويعتبر من دون منازع قلب الهجوم الوحيد والأفضل حاليا بالنسبة لجمال بلماضي الذي يعوّل عليه لفعل الأفاعيل في أقرب المواعيد بإزاحة سليماني وبونجاح وديلور عن منصب التهديف.

فاز فريق رين في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي بخماسية على أرضه، وسيلعب مساء الأحد خارج الديار، أمام لانس مفاجأة الموسم الماضي صاحب المركز الثاني الذي سيلعب رابطة الأبطال الأوروبية، والطامع في خطف أمين غويري في باقي أيام الميركاتو الصيفي، وقد تواجد أمين غويري في الجولة الأولى ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي الممتاز، وأيضا ضمن التشكيلة المثالية للدوريات الأوربية الكبرى، وهو ما سيفتح شهيته للتألق أكثر، ولكن هناك بوادر أزمة قد يطرحها اللاعب بسبب كأس أمم إفريقيا، حيث إن المدرب الفرنسي لرين جينيسيو يعوّل عليه من أجل قيادة رين للتألق، ولم يكن يحسب أبدا بأن لاعبه سيختار الخضر وقد يكون معنيا بمنافسة أمم إفريقيا الكفيلة بحرمان رين من نجمها الأول لمدة شهر كامل، خاصة أن رين فيه مهاجم مغربي ولاعبي دفاع من الكامرون وكوت ديفوار، سيشاركون مع منتخبات بلدانهم، وقد خطف أمين غويري في ناديه رين النجومية من اللاعب الدولي الصربي ماتيتش، الذي سبق له حمل ألوان تشيلسي ومانشستر يونايتد وروما، مما يعني أننا أمام لاعب من طينة الكبار وهو إضافة مؤكدة للخضر وقد يساعد في التعجيل أو تسهيل قدوم نجم ليون الآخر ريان شرقي.