-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

حماس ترد على تصريح وزير الاحتلال بـ “إلقاء قنبلة نووية” على غزة

الشروق أونلاين
  • 1422
  • 0
حماس ترد على تصريح وزير الاحتلال بـ “إلقاء قنبلة نووية” على غزة
كتائب القسام التابعة لحركة حماس

ردت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على تصريحات وزير التراث الصهيوني بتأييده لإلقاء “قنبلة نووية” على غزة. مؤكدة أن هذه التصريحات تعكس إرهاب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. 

وقال الناطق الرسمي باسم حركة “حماس” حازم قاسم: “تصريحات وزير التراث بحكومة الاحتلال بأن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو خيار مطروح. تعكس الإرهاب غير المسبوق للكيان”.

وأضاف حازم قاسم: “هذه التصريحات النازية لأحد وزراء حكومة الاحتلال، نابعة من الدعم الكامل من بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة. للعدوان الصهيوني على قطاع غزة”.

وقال وزير حكومة الاحتلال إلياهو في مقابلة صحفية مع وسيلة إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي: “إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن”. مضيفا: ““إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض”.

إيقاف وزير الاحتلال إلياهو بعد تصريحاته.. 

قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيقاف الوزير عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر بسبب حديثه حول إلقاء قنبلة نووية على غزة.

واعتبر نتنياهو أن حديث وزير التراث عميحاي إلياهو، عن استخدام النووي في غزة: “تصريحات منفصلة عن الواقع”.

وقال وزير الدفاع الصهيوني: “تصريحات الوزير إلياهو عديمة المسؤولية ومن الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل”.

ونقلت “القناة 12 للاحتلال” حسب قناة الجزيرة عن أهالي المفقودين بشأن كلام الوزير إلياهو: “تصريح صادم يتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير”.

مقالات ذات صلة
المقاومة تدمّر 24 آلية عسكرية للاحتلال في الساعات الـ48 الأخيرة (فيديو)

المقاومة تدمّر 24 آلية عسكرية للاحتلال في الساعات الـ48 الأخيرة (فيديو)

مفوض أممي يحذر من ارتفاع خطاب الكراهية والعنف في العالم

مفوض أممي يحذر من ارتفاع خطاب الكراهية والعنف في العالم

سي إن إن: بايدن حذر الكيان من تآكل الدعم العالمي

سي إن إن: بايدن حذر الكيان من تآكل الدعم العالمي

حتى مؤسسات الأمم المتحدة لا تحمي الفلسطينيين في القطاع.. يقول مسؤول أممي

حتى مؤسسات الأمم المتحدة لا تحمي الفلسطينيين في القطاع.. يقول مسؤول أممي

نصر الله : عملية الـ7 أكتوبر ستكون لها تداعيات وجودية على الكيان

نصر الله : عملية الـ7 أكتوبر ستكون لها تداعيات وجودية على الكيان

تصاعد الأعمال والخطابات المعادية للمسلمين بفرنسا يقلق مسجد باريس

تصاعد الأعمال والخطابات المعادية للمسلمين بفرنسا يقلق مسجد باريس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد