حماس ترد على تصريح وزير الاحتلال بـ “إلقاء قنبلة نووية” على غزة

ردت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على تصريحات وزير التراث الصهيوني بتأييده لإلقاء “قنبلة نووية” على غزة. مؤكدة أن هذه التصريحات تعكس إرهاب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة “حماس” حازم قاسم: “تصريحات وزير التراث بحكومة الاحتلال بأن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو خيار مطروح. تعكس الإرهاب غير المسبوق للكيان”.

وأضاف حازم قاسم: “هذه التصريحات النازية لأحد وزراء حكومة الاحتلال، نابعة من الدعم الكامل من بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة. للعدوان الصهيوني على قطاع غزة”.

وقال وزير حكومة الاحتلال إلياهو في مقابلة صحفية مع وسيلة إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي: “إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن”. مضيفا: ““إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض”.

إيقاف وزير الاحتلال إلياهو بعد تصريحاته..

قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيقاف الوزير عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر بسبب حديثه حول إلقاء قنبلة نووية على غزة.

واعتبر نتنياهو أن حديث وزير التراث عميحاي إلياهو، عن استخدام النووي في غزة: “تصريحات منفصلة عن الواقع”.

وقال وزير الدفاع الصهيوني: “تصريحات الوزير إلياهو عديمة المسؤولية ومن الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل”.

ونقلت “القناة 12 للاحتلال” حسب قناة الجزيرة عن أهالي المفقودين بشأن كلام الوزير إلياهو: “تصريح صادم يتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير”.