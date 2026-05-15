 حماس: سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال

أكدت حركة حماس، الجمعة، تمسكها بـ”سلاح المقاومة”، معتبرة أن أي حديث عن نزعه مع استمرار الاحتلال الصهيوني يمثل “تساوقاً مع أجندات العدو”.

وقالت الحركة، الجمعة، في بيان بمناسبة الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية إن “سلاح المقاومة في فلسطين مرتبط بوجود الاحتلال، وأي حديث عن نزعه مع بقاء الاحتلال وإجرامه يعد تساوقا مع أجندات العدو في فرض سيطرته وتكريس عدوانه وطمس جوهر قضيتنا العادلة”.

وشددت حماس على أن “حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين حق مقدس فردي وجماعي”، مؤكدة أنها لن تتنازل أو تفرط فيه، ودعت إلى توفير الحياة الحرة الكريمة للاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق العودة.”

وأوضحت حماس أن “أساس الصراع في المنطقة وجود الاحتلال على أرض فلسطين”، معتبرة أن “استمرار عدوانه وإجرامه المتواصل منذ 78 عاماً يشكل وصمة عار على جبين كل الصامتين والمتقاعسين عن تجريمه وفضحه ومحاكمة قادته”.

ويحيى الفلسطينيون في 15ماي من كل عام ذكرى النكبة، التي تعود إلى أحداث 15 ماي 1948، حين أُعلن قيام ما يسمى بـ “إسرائيل” على معظم أراضي فلسطين التاريخية، بعد مجازر وعمليات تهجير نفذتها العصابات الصهيونية.