“حماس”: نؤكد فشل العدوّ في اغتيال الوفد المفاوض في الدوحة

ندّدت “حماس” مساء الثلاثاء في بيان، بمحاولة الاحتلال الصهيوني اغتيال وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة. ووصفت العدوان بأنه “جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية”.

وجاء في بيان المقاومة:”لقد مثّلت هذه الجريمة عدوانًا على سيادة دولة قطر الشقيقة. التي تضطلع مع الشقيقة مصر بدورٍ مهمّ ومسؤول في رعاية الوساطة، والجهود الرامية إلى وقف العدوان”.

وهو “ما يكشف مجددًا، الطبيعة الإجرامية للاحتلال، ورغبته في تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق”، يضيف ذات البيان.

وفيما أكدت “فشل العدوّ في اغتيال الوفد المفاوض”، أعلنت الحركة استشهاد عدد من مرافقيهم جراء العدوان الصهيوني. ويتعلق الأمر بكل من:

“الشهيد جهاد لبد (أبو بلال) – مدير مكتب الدكتور خليل الحية،

الشهيد همام الحية (أبو يحيى) – نجل الدكتور خليل الحية،

الشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) – مرافق،

الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر) – مرافق،

الشهيد أحمد المملوك (أبو مالك) – مرافق”.

“كما ننعى الشهيد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي القطري. سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته”، يضيف المصدر ذاته.

وزارة الداخلية القطرية: استشهاد عنصر من الأمن الداخلي القطري وإصابة آخرين

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أكدت وزارة الداخلية القطرية في بيان، مقتل عنصر أمن قطري وإصابة آخرين. جراء العدوان الصهيوني الذي استهدف عاصمة البلاد.

وجاء في البيان:”تعلن وزارة الداخلية أن دوي الانفجارات الذي سمع في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة عصر اليوم الثلاثاء، كان نتيجة استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس”.

قبل أن يضيف:”وبحسب المعطيات الأولية، فقد أسفر الاعتداء عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، من منتسبي قوة الأمن الداخلي أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف. إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية”.