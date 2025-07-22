“حماس”: نطالب الدول العربية والإسلامية بـ”موقف للتاريخ” لإدخال المساعدات إلى غزة

طالبت “حماس” يوم الثلاثاء في بيان، الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال، كخطوة أولى على طريق ردعه عن الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاء بيان المقاومة الفلسطينية بالتزامن مع “دخول المجاعة في قطاع غزّة مراحل خطيرة وغير مسبوقة، بعد نحو 5 أشهر من الإغلاق التام. وارتقاء قرابة المائة من المدنيين، منهم ثمانون طفلًا، جراء التجويع”.

وأعربت “حماس” في ذات البيان عن استغرابها “الصمت العربي والإسلامي الرسمي، في ظلّ ما يشهده قطاع غزّة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي”. مؤكدة أن “ردود الفعل والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة”.

واعتبرت الحركة أن “هذا الصمت المطبق، يُخيّب آمال الشعب الفلسطيني المظلوم في قادة الأمّة. ويُشجّع مجرم الحرب نتنياهو على المضيّ في سياسة التجويع والإبادة في قطاع غزّة”.

وقالت “حماس” في البيان:”شعبُنا يُجوَّع ويُعطَّش، بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدّس على الجانب المصري من معبر رفح. في وقتٍ تفرض فيه حكومة الاحتلال آلية قتلٍ وإذلالٍ إجرامية لإدارة التجويع”.

مضيفة:”نطالب بالخروج عن الصمت، واتخاذ موقفٍ للتاريخ، بتفعيل كل أدوات الضغط. لوقف سياسة تجويع الأبرياء، من خلال كسر الحصار، وإدخال المساعدات فورًا”.

قبل أن تختم بالدعوة إلى “قطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال الفاشي، وإغلاق السفارات، وإلغاء كل أشكال التطبيع. كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم”.