حمام قرقور أول محطة.. 115 سائح ليبي يصلون إلى ولاية سطيف (صور)

وصل 115 سائح ليبي، الاثنين، إلى ولاية سطيف، وكانت أول وجهة هي حمام قرقور، الذي يعتبر قبلة السياحة الحموية.

ونشرت إذاعة سطيف الجهوية صورا للسياح الليبيين عبر حسابها على فيسبوك.