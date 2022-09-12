-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حمام قرقور أول محطة.. 115 سائح ليبي يصلون إلى ولاية سطيف (صور)

الشروق أونلاين
  • 915
  • 0
حمام قرقور أول محطة.. 115 سائح ليبي يصلون إلى ولاية سطيف (صور)
إذاعة سطيف
سياح ليبيون في سطيف

وصل 115 سائح ليبي، الاثنين، إلى ولاية سطيف، وكانت أول وجهة هي حمام قرقور، الذي يعتبر قبلة السياحة الحموية.

ونشرت إذاعة سطيف الجهوية صورا للسياح الليبيين عبر حسابها على فيسبوك.

مقالات ذات صلة
هذه هي ضوابط تنظيم نشاط العمرة للموسم الجديد

هذه هي ضوابط تنظيم نشاط العمرة للموسم الجديد

ملف تصنيع السيارات.. وزير الصناعة يكشف الجديد

ملف تصنيع السيارات.. وزير الصناعة يكشف الجديد

العلاقات الجزائرية التونسية

العلاقات الجزائرية التونسية

المجتمع المدني هو الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة

المجتمع المدني هو الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة

الشرطة تطلق حملة ضد تجاوزات الدراجات النارية عبر الطرقات

الشرطة تطلق حملة ضد تجاوزات الدراجات النارية عبر الطرقات

منظمات طلابية تطالب بإلغاء شرطي الإقامة والزواج في التحويل 

منظمات طلابية تطالب بإلغاء شرطي الإقامة والزواج في التحويل 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد