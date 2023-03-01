حماية المستهلك تحذر من دواء للسكري بسبب الإقبال الكبير عليه للتنحيف

حذّرت منظمة “حمايتك” للدفاع عن المستهلك من الاستعمال الخطير لدواء ozempic والذي يروج له عبر منصات التواصل الاجتماعي على أنه حل سحري للرشاقة.

وبحسب ما أوضحت المنظمة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك فإن دواء “أوزمبيك” لمعالجة داء السكري من نوع 2 لديه أعراض خطيرة على مستعمليه دون وصفة طبية.

وحقق عقار “أوزمبيك” لعلاج مرض السكري انتشارا واسعا عبر الشبكات نظرا لخصائصه في إنقاص الوزن، لكن الطلب المتزايد عليه أدى إلى نقصه في الصيدليات، ما أثار قلق الأطباء.

وتحتوي مقاطع الفيديو الموجودة ضمن هاشتاغ #Ozempic على ما يقارب 600 مليون مشاهدة على “تيك توك”، حيث تم الترويج له على أنه منحف قوي وحل سحري للرشاقة دون اتباع حمية صارمة.

وتم تطوير الدواء القابل للحقن من شركة الأدوية الدنماركية “نوفو نورديسك” (Novo Nordisk) في البداية واعتماده في العديد من الدول.