حماية المستهلك: هكذا يتم احتساب ثمن السيارة الجديدة
نشرت منظمة حماية المستهلك مثالا عن كيفية احتساب ثمن تكلفة سيارة جديدة في الجزائر والذي يصل إلى 380 مليون سنتيم.
وفي منشور عبر صفحتها على “الفيسبوك” قدمت المنظمة حسابا تقريبيا لتكلفة السيارة الجديدة، وهذا في ظل ما وصفته بالتكتم على الأسعار وتخبط الكثير في إعطاء أرقام.
وفي مايلي المثال الذي قدمته حماية المستهلك:
- سعر السيارة في أوروبا 20000 يورو (مثال)
- في حال تصدير السيارة ينزع الرسم على القيمة المضافة TVA إذن: 20000 أورو – 19 (20%)
- حسب الدولة سعر الاستيراد يصبح 16807 أورو.
- الوكيل المستورد المعتمد في الجزائر يقتني السيارة بخصم من 20 إلى 40 بالمئة، على حسب الكمية المستوردة.
- نفترض أن الوكيل الجزائري يقتني من الصانع بتخفيض 25%، 16807 – 25% = 13445 أورو.
- أي أن السيارة التي تباع في أوروبا 20000 يورو بكل الرسوم لعامة الناس، يقتنيها المستورد الوكيل الجزائري بتخفيضات وبدون رسوم. وبسعر 13445 يورو.
- الوكيل المستورد الجزائري متعاقد مع شركة نقل، ويحصل على تخفيضات ويشحن كميات كبيرة، وسعر شحن السيارة الواحدة لا يفوق 250 يورو.
- إذن سعر السيارة + الشحن: 13445 + 250 = 13695 أورو لغاية ميناء الجزائر.
- سعر اليورو في البنك المركزي حوالي: 146 أي 13695 *146= 1999470 دج
- مع إضافة الحقوق الجمركية المقدرة بـ 30 بالمئة و 4% TCS
- 1999479 + 4% + 30% = 2679290 دج.
- لا نضيف TVA الرسم على القيمة المضافة، لأنها لا تدخل في حساب قيمة السيارة ولأن الوكيل سيسترجع الرسم TVA المدفوع، عند بيعه للسيارات.
- الوكيل المستورد يضيف هامش الربح، وهنا على السلطات العمومية أن تفرض عليهم هامش ربح معقول ولنفترض أنه 20% والذي يعتبر جد كاف. نظرا للعدد الكبير من السيارات والعمليات التجارية.
- وعليه سعر البيع يكون 2679290 + 20% = 3215148 HT دج.
- هنا يضيف المستورد الوكيل الرسم على القيمة المضافة 19٪ ويصل سعر السيارة للمستهلك بكل الرسوم: 380 مليون سنتيم.
- بمعنى السيارة التي تباع في أوروبا بمبلغ 20000 الف يويو. سعرها في الجزائر بكل الرسوم لا يجب أن يتعدى 380 مليون سنتيم.