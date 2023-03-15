حماية المستهلك: هكذا يتم احتساب ثمن السيارة الجديدة

نشرت منظمة حماية المستهلك مثالا عن كيفية احتساب ثمن تكلفة سيارة جديدة في الجزائر والذي يصل إلى 380 مليون سنتيم.

وفي منشور عبر صفحتها على “الفيسبوك” قدمت المنظمة حسابا تقريبيا لتكلفة السيارة الجديدة، وهذا في ظل ما وصفته بالتكتم على الأسعار وتخبط الكثير في إعطاء أرقام.

وفي مايلي المثال الذي قدمته حماية المستهلك: