حمّل إسرائيل كامل المسؤولية.. حزب فرنسي يثير الجدل بموقفه
أثار حزب فرنسي جدلا واسعا بموقفه من عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.
وكان حزب “فرنسا المتمردة” اليساري الراديكالي، قد حمّل سياسات إسرائيل المسؤولية عن عملية “طوفان الأقصى” عندما قال السبت إن “الهجوم المسلّح لقوات فلسطينية بقيادة حماس يأتي في سياق تكثيف سياسة الاحتلال الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”، حسب الجزيرة.
كما قال زعيم الحزب، جان لوك ميلانشون -في تغريدة على موقع إكس السبت- إن “كل أعمال العنف التي أُطلق لها العنان ضد إسرائيل وفي غزة تثبت أمرا واحدا فقط، وهو أن العنف لا ينتج ولا يعيد سوى إنتاج نفسه”.
ودعا ميلانشون لوقف إطلاق النار، وطالب فرنسا بالعمل على ذلك بكل قوتها السياسية والدبلوماسية، لأنه على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي حسبه العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وإن السبيل لذلك هو حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu’une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu’elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s’imposer. La France…
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 7, 2023
واتهم سياسيون فرنسيون حزب ميلانشون، بتبرير العملية ضد إسرائيل، كما اعتبرته رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن معاديا للسامية ونددت بالغموض الذي قالت إنه اكتنف موقفه.
وقالت رئيسة الوزراء، الأحد، إن معاداة الصهيونية في حزب فرنسا المتمردة تُعدُّ وسيلة أيضا لإخفاء معاداة السامية في الحزب.
في ذات السياق أثارت تصريحات رئيسة الوزراء حفيظة قادة الحزب اليساري، إذ وصفها منسّق “فرنسا المتمرّدة” مانويل بومبار بأنها “دنيئة”.
Ces propos sont ignobles.
Madame Borne ferait mieux de se mettre au travail pour construire la paix au Proche Orient plutôt que de profiter de cette situation pour polémiquer avec la France insoumise.
Qu’a fait le président de la République sur ce sujet depuis 6 ans ? pic.twitter.com/TdblLPvYdC
— Manuel Bompard (@mbompard) October 8, 2023
وقال ميلانشون “عبّرتُ عن الموقف الثابت لبلدنا منذ عهد (الجنرال شارل) ديغول” الرئيس الفرنسي الأسبق.
Madame Borne dira-t-elle que le pape est ambigu ? Il faut en revenir à la position française constante depuis De Gaulle. Ce n’est pas celle d’ E. Borne ! https://t.co/amhAThzZe8
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 8, 2023
Madame Borne profite de la guerre au Moyen-Orient pour mener sa guerre contre LFI. J’ai exprimé la position constante de notre pays depuis De Gaulle. Le ralliement de la Première ministre à un point de vue étranger est avéré si l’on se donne la peine de me lire. Ci-joint mon… https://t.co/IQiU02pyK8 pic.twitter.com/WRLcBkuOD4
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 8, 2023
وفي إشارة على ما يبدو إلى العمليات الانتقامية والقصف المستمر الذي يشنه الاحتلال على غزة منذ مساء السبت، قال ميلانشون إن “الموافقة على المجزرة المستمرة عار على بورن، فرنسا لا تتحدّث على هذا النحو”.
واتهم زعيم الحزب رئيسة الوزراء الفرنسية بأنها تحشد الدعم لصالح وجهة نظر أجنبية.
يذكر أن جان لوك ميلانشون، سياسي فرنسي يساري، ترشح باسم حركة “فرنسا الأبية” للانتخابات الرئاسية لعام 2017، صنع المفاجأة خلال الحملة الانتخابية بخطابه الذي اعتمد أرقاما وإحصائيات بنفَس شعبي، وصفته إحدى الصحف بـ “شافيز فرنسا”.
وتتخذ فرنسا موقفا داعما لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قامت بإطفاء برج إيفل، مساء الأحد، تضامناً مع إسرائيل.