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الجزائر

حوادث اعتداء متزامنة على أئمة في قسنطينة وتيزي وزو وتلمسان

الشروق أونلاين
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حوادث اعتداء متزامنة على أئمة في قسنطينة وتيزي وزو وتلمسان
ح.م
الإمام ضحية الاعتداء في تيزي وزو

تعرّض إمام في دائرة عين لحمام بولاية تيزي وزو لاعتداء تسبّب له في كسور على مستوى القدم، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية، حسب ما أكدته مديرية الشؤون الدينية بالولاية يوم الإثنين.

وقد تمّ إلقاء القبض على المتّهم بالاعتداء على إمام مسجد آيت لعزيز من طرف المصالح الأمنية، تضيف ذات المصالح. مشيرة إلى تأسُّسها كطرف مدني أمام العدالة.

ورافق جمع من مواطني المنطقة، مدير الشؤون الدينية وعدد من المسؤولين المحليّين في زيارة إلى الضحية، للاطمئنان على وضعه الصحي، بعد خضوعه للعملية الجراحية.

الحادثة جاءت ساعات قليلة بعد الاعتداء بسلاح أبيض على إمام مسجد علي بن أبي طالب في مغنية بولاية تلمسان.

كما عرفت ولاية قسنطينة حادثة مماثلة الأسبوع الماضي، حين تلقى إمام جامع الاعتصام في المدينة الجديدة علي منجلي، لكمة عنيفة من شاب داخل المسجد عندما كان يهمّ بالخروج رفقة عدد من المصلين بعد الفراغ من صلاة التراويح.

الإمام ضحية الاعتداء في مغنية بتلمسان

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