حيمودي في طريقه لرئاسة لجنة التحكيم وبيشاري يريد البقاء

رئيس الفاف يرفض طلب عضو فيدرالي ترؤسها

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبد الوهاب جهيد زفيزاف رفض منح رئاسة لجنة التحكيم إلى أحد أعضاء المكتب الفيرالي وقرر التكفل بنفسه باللجنة إلى غاية المصادقة على القوانين الجديدة وتكييفها مع قوانين الفيفا… والتي تنص على تعيين مدير للجنة التحكيم بشرط أن يكون “حكم دولي سابق” تم ذكر اسمه في اجتماع المكتب الفدرالي.

قال مصدر مؤكد للشروق أنه خلال اجتماع المكتب الفيدرالي أن أحد أعضاء المكتب الفدرالي أبدى نيته في ترؤس لجنة التحكيم، غير أن الرئيس زفيزف أكد للجميع خلال الاجتماع أنه سيكون المسؤول الأول عن هذه اللجنة إلى غاية المصادقة على القوانين الجديدة وتكييفها مع قوانين الفيفا، حيث ينص القانون الجديد على أن مديرية التحكيم يترأسها حكم دولي سابق، مثل ما يحدث في كل الاتحادات وخاصة في الفيفا، حيث أسندت مسؤولية التحكيم إلى الدولي الإيطالي السابق كولينا منذ سنة 2017، نفس المصدر أضاف أن الفيفا وفي قوانينها تجبر كل الاتحادات على اختيار حكم دولي سابق لتسيير التحكيم وليس عضوا منتخبا.. وهو ما أكده زفيزف في اجتماع الخميس الماضي.

وعن هوية المسؤول الجديد للتحكيم في الجزائر، قال مصدر الشروق أن رئيس الفاف يكون وبنسبة كبيرة اختار الحكم الدولي السابق جمال حيمودي الذي توقف عن التحكيم سنة 2014 بعد إدارته لأربعة لقاءات في مونديال البرازيل ليكون المسؤول الأول عن التحكيم، علما وأن حيمودي متواجد منذ أيام بالجزائر، وهو بصدد تحضير نفسه ليكون المسؤول الأول عن التحكيم، وقد يساعده في مهمته عدد من الحكام السابقين على غرار رشيد مجيبة عضو في الكاف ورئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الموريتاني لكرة القادم والحكم فاروق حواسنية، محمد زكريني، محمد بنوزة وآخرين أبدوا نيتهم في العمل مع الحكم الدولي السابق… غير أن اختيار حيمودي حتى وإن كان مؤكدا، خاصة وأنه كان متواجدا في الحملة الانتخابية للرئيس جهيد زفيزف، وتم ذكر اسمه في اجتماع المكتب الفدرالي، إلا أن مصادر أخرى أكدت للشروق أن الدولي السابق محمد بيشاري يريد البقاء في منصبه لموسم آخر لإنهاء العمل الذي بدأه منذ قدومه إلى الفاف مع الرئيس المستقيل شرف الدين عمارة، ويريد تنقية محيط التحكيم وإعادته للسكة مثلما أكده لمقربيه.

وما بين الدوليين السابقين حيمودي وبيشاري، يبقى القرار الأخير بيد الرئيس زفيزف الذي يبدو أنه سيتخذ القرار مباشرة بعد نهاية تربص مكوني الحكام حتى يتسنى للحكم الدولي الذي سيختاره تحضير الموسم في أحسن الظروف.

وكان رئيس الفاف زفيزف قد أعطى أمس إشارة انطلاق تربص مكوني الحكام والذي يشرف عليه الدولي الموريسي السابق ليم كي شونغ، وهذا بحضور حكام سابقين شرفوا الجزائر في عديد المحافل الدولية، ولكن في غياب جمال حيمودي الذي هو بصدد التحضير ليكون المسؤول الأول عن التحكيم بالجزائر.

وكانت لجنة بيشاري قد بدأت العمل تحضيرا للموسم القادم باستدعاء الحكام إلى الفحوص الطبية التي تجرى عادة قبل بداية كل موسم وهي أيضا بصدد ضبط مواعيد إجراء الاختبارات البدنية مثلما تنص عليه لوائح الفيفا.