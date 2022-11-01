 حُلمي أن أكون قائدة طائرة مستقبلا ولهذا السبب توقفت “دارنا شو” !!

إيناس عبدلي لمجلة "الشروق اليومي":

“سيأتي اليوم الذي أعتزل فيه مواقع التواصل الاجتماعي”. هكذا، كشفت المؤثرة إيناس قرارها الانتقال للدراسة كذا و ،عالم “السوشل ميديا”

أمامك مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف تتعامل مع التنمر؟ كم تقضي من ساعة الانترنيت؟ وغيرها وغيرها من الاعترافات التي تتابعوها في هذا الحوار.

** بعد دورك في “دارنا شو” (شخصية كاميليا) لم نُشاهدك في أدوار تمثيلية أخرى، لماذا؟.. وهل يوجد موسم رابع من سلسلة “دارنا شو”؟

بالنسبة للشطر الأول من سؤالك لم تُعرض عليّا أدوار مناسبة، لهذا لم أشارك . أما بالنسبة للموسم الرابع من “دارنا شو”، ففعلا كنا في أعمال تمثيلية أخرى نجّهز ونشتغل على موسم جديد من السلسلة مع نفس فريق التمثيل: رحيم بن عيشوبة، صهيب بن زرقة (سحنون)، نورهان زغيد، وكان ذلك في شهر مارس توقف المشروع ،، لكن ولأسباب لها علاقة بالإنتاج و”السبونسورينغ”2019 حبيناش ناخذوا الريسك” خاصة بعد النجاح الذي حققته السلسلة. و”ما من إنتاج.. 2022** لكن عُرض عليك مسلسل درامي ضخم لرمضان تونسي -) صحيح عُرض عليّا مسلسل كبير من إنتاج جزائري(تُقاطعنا -.. 2023مشترك، لكن للأسف لم يتم تنفيذه، ربما قد يرى النور في رمضان ، إنما في كل مرةوالحمد لله ثم (تضحك) لو على العروض فهي كثيرة جدالسبب أو لآخر..لا تكتمل

** كيف توّفق إيناس عبدلي بين حياتها الفنية والدراسية؟

– حتى أكون صريحة معك !!، أنا الدراسة تأتي عندي في المقام الأول ومن بعدها يأتي التمثيل ومواقع التواصل الاجتماعي. الدراسة بالنسبة لي هي مفتاح أي نجاح في الحياة، والحمد لله عن نفسي، أنا مردودي الدراسي ممتاز، وربما هذا ما جعل والدي ووالدتي لا يعارضان على دخولي هذا المجال لأنه لم يؤثر على دراستي، ولأنه بالنسبة لي، وهذا مهم جدا، مجرد هواية..

** أي مجال تريدين العمل فيه بعد التخرج؟

– منذ صغري وأنا شغوفة ومولعة بعالم الطيران، حُلمي أن أكون قائدة طائرة. رُبما لأنني على يقين بأنه سيأتي اليوم وأعتزل فيه مواقع التواصل الاجتماعي لأعيش حياتي بعيدا عن الأضواء وضغط العالم الافتراضي !!. لستُ مشهورة في مدرستي !!

** هل تشعرين، وأنت في المدرسة، أنك مميزة عن زملائك؟

– في المدرسة أنا تلميذة مثل كل التلميذات.. ملتزمة بالقانون الداخلي للمدرسة “واللي يسير ويطبق على التلاميذ يسير عليّا”.. في المدرسة أنا “إيناس” الطالبة العادية وليس المُمثلة المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي. ثم سأقول لك شيء مهم رُبما قد لا يعرفه البعض..

** تفضلي..

– في المدرسة أنا لستُ مشهورة ولا معروفة بالقدر الذي يتوقعه البعض، لأن معظم الطلبة أو التلاميذ الذين يدرسون معي ليسوا بجزائريين !!..

** ماذا يعني لك اختيارك عام 2021 كأكثر “صانعة محتوى” تأثيرا في الجزائر من قبل مجلة “ستراتيجي” الفرنسية؟

– صراحة لم أتوقع هذا التتويج، والدليل أن “متابعيني” هم من قاموا بعمل “تاغ” وتفعيل هاشتاغ رابط إعلان اختياري كأكثر صانعة محتوى تأثيرا خلال العام 2021 وطبعا هذا أمر يُفرحني ويجعلني أشعر بمسؤولية كبيرة.

** سبق وصرّحت أنك ستستقرين في المملكة المتحدة، لماذا انجلترا بالذات وليس دبي أو تركيا، كما تفعل كثير من المؤتراث؟

– لأن حُلمي كما سبق وذكرت لك، هو دراسة الطيران وهذا التخصص موجود في جامعة “اكسفورد” ببريطانيا فقط.. بالنسبة لي دبي وتركيا أراها بلدان سياحية أكثر منها دراسية وهذا رأيي الخاص طبعا..

** كنت من المرشحات لأداء أحد الأدوار في الفيلم الشبابي “يد مريم”، ما الذي جعلك تنسحبين منه فجأة؟

– لا لم أنسحب، ما حدث أنه تم ترشيحي للفيلم بالفعل واجتمعت مع المخرج يحي مزاحم، إلا أن مزاحم رأى بعدها أن الدور صغير عليّا لجهة السن.

** كيف تتعامل إيناس مع التنمر الموجود في مواقع التواصل الاجتماعي؟

– عندما كنت صغيرة في السن كنت أغضب من أي انتقاد أو تعليق سلبي يطالني، لكن مع مرور الوقت تعوّدت. كما أن شخصيتي مع مر السنوات نضجت وصارت قوية.. أنا مُمثلة أولا قبل أن أكون إنستغراموز أو ناشطة على التيكتوك..

** هل حدث ومرت عليك فترة قررت فيها الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وأخذ قسط من الراحة منها؟

– مرت عليّا هذه اللحظة أكثر من مرة، خصوصا وأن مواقع التواصل الاجتماعي لا يوجد بها فترة راحة فترة طويلة، فالمؤثر يستلزم عليه التواجد يوميا عبر “السوشل ميديا”.

** إنستغراموز، صانعة محتوى، مُمثلة، ناشطة على التيكتوك: من أقرب لقب إليك، ولماذا؟

– الأقرب إليّا أكيد هو “مُمثلة” لأني بدأت في هذا المجال صغيرة، وتحديدا في سنة 2008 عندما كان عمري 3 سنوات فقط.. أما مجال “السوشل ميديا” ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد أتت من بعد في سنة 2017 عندما فتحت حساب على “الإنستغرام”، بمعنى التمثيل هو من أخذني للإنستغرام وليس العكس.

** هواية تُحبيها، لكن بسبب الشهرة لا تستطيعين مُمارستها؟

– السباحة أكيد، لكن للأسف لا أمارسها بالشكل الذي أحبه، لأن بعض الناس وللأسف لا يحترمون خصوصيتك، فلمجرد أنك شخص معروف ممكن يلتقطون لك صورة “خلسة” فتجد نفسك في لمح البصر عبر “السوشل ميديا” !!..

** لمن تضع إيناس عبدلي بلوك (حظر)؟

– لأي شخص لا يحترم الآخرين أو شخص يصّدر الطاقة السلبية..

** أكثر 3 أشخاص تتابعين محتواهم على “إنستغرام”؟

– paola locatelli، lena situations، ziya inspiration

** دموع إيناس قريبة أم بعيدة؟

– بحُكم أني إنسانة جد حساسة فدموعي قريبة.. “ممكن نشوف حاجة على التيك توك نبكي” !!

** كم تقضين من ساعة أمام الانترنيت؟

– أقضي وقت طويل حوالي 4 إلى 5 ساعات يوميا، وهذا راجع أساسا لطبيعة دراستي، فكل الدروس يرسلها لنا أساتذة المدرسة عبر “غوغل” و”برونوت”.. لكن في العموم، وبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، لديّ حوالي الساعتين بين “الإنستغرام” و”الفايسبوك” و”السنبشات” و”التيك توك”.

** في الأخير لو تصفين لنا إيناس عبدلي في كلمات.. ماذا تقولين؟؟

– فتاة شابة لديها طموح وأهداف كثيرة.. والأهم صاحبة قلب كبير أبيض.

حلمي الآن منصّب حول دراستي، فبعد حصولي على الجزء الأول من البكالوريا (bac français) أتطّلع الآن للحصول على الجزء الثاني لأكمل دراستي الجامعية.