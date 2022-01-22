حُمى كأس أمم أفريقيا تصل إلى مدارس بريطانيا..

أخبار الكان

القائد السابق للمنتخب الكاميروني لكرة القدم باتريك مبوما

المردود الهجومي للمنتخب الجزائري بات مقلقا

وصف المهاجم والقائد السابق للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، باتريك مبوما، مردود هجوم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، الذي أقصي في الدور الأول من منافسات كأس إفريقيا للأمم 2021 المؤجلة إلى 2022، بـ”المقلق”.

وأكّد مبوما، الذي يشغل منصب محلل في قناة “كنال بلوس سبور افريك” في تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء الجزائرية أنّ “هجوم المنتخب الجزائري الذي لم يتمكن من تسجيل سوى هدف واحد في ثلاث مقابلات يثير القلق (…) لا أحد كان يتوقع هذا المردود من المنتخب الجزائري، أنا شخصيا كنت أرشح الجزائر والسنغال للتتويج باللقب”.

وأخفق المنتخب الوطني الجزائري بشكل رهيب في مشاركته في الطبعة الـ33 من كأس إفريقيا للأمم، بعد مغادرته المنافسة في دورها الأول برصيد نقطة واحدة، حققها في التعادل مع سيراليون، مقابل هزيمتين أمام كل من غينيا الاستوائية بـ(1-0) وكوت ديفوار بـ(3-1).

وأضاف مبوما: “لقد شاهدت منتخبا جزائريا يعاني من صعوبات كثيرة ضدّ منتخبات تحسب على الفرق المتواضعة مثل سيراليون وغينيا الاستوائية (…) كان يتعين على “الخضر” الاستفاقة أمام كوت ديفوار، لكن الأمر لم يحدث (…) كان يتعين على أبطال إفريقيا أن يدخلوا المنافسة بشكل قوي من خلال الفوز بنقاط المقابلة الأولى أمام سيراليون”.

وفي تقييمه لمردود المنتخب الوطني في هذه الدورة، لم يخف اللاعب السابق في صفوف فريق باريس سان جرمان الفرنسي (1992- 1997)، أنّ الخطة الفنية لم تكن موفقة إلى حد بعيد.

وفي هذا السياق، أكد مبوما: “عناصر المنتخب الجزائري عجزت عن إيجاد الحلول اللازمة (…) لقد غابت عن الجزائر النجاعة المرجوة وأداء العناصر القادرة على القيام باللقطات الحاسمة وصنع الفارق كانت غائبة”، مضيفا: “صراحة، أنا لم أفهم طريقة لعب المنتخب الجزائري في هذه الدورة”.

وعن النظرة التي خرج بها من الدور الأول من المنافسة القارية الذي أسدل عليه الستار الخميس، أكّد مبوما أنّ هذا الدور أسفر عن عدة مفاجآت. وبهذا الخصوص، قال مبوما: “السنغال والجزائر لم يقدما أشياء كثيرة (…) فالمنتخب السنغالي احتاج إلى هدف صعب من أجل أن ينهي الدور الأول في صدارة المجموعة. بالنسبة إلى الجزائر، الأمر أكثر خطورة والوضعية الحالة للمحاربين تستدعي القلق. بالمقابل، عرف الدور تألق بعض المنتخبات التي كانت مرشحة للخروج”.

وأضاف ذات المتحدث: “المنتخب الذي أثار إعجابي في هذا الدور، هو منتخب نيجيريا”، مضيفا: “ننتظر أشياء كثيرة من المغرب والكاميرون اللذين سيستفيدان من اللعب في نفس الملعب في الدور المقبل (…) الأكيد، أن هذه المنافسة ستحمل الكثير من المفاجآت، لكن المرشح الأول بالنسبة إلي، يبقى الكاميرون، مهما كانت المعطيات”.

كأس أمم إفريقيا-2023: مواجهات متوازنة عقب سحب قرعة الدور التمهيدي

أسفرت قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، التي سحبت اليوم الجمعة بدوالا، على هامش العرس القاري الجاري حاليا بالكاميرون (9 يناير-6 فبراير)، المقررة في كوت ديفوار، عن مواجهات متوازنة القوى. وضمت قرعة الدور التمهيدي 12 منتخبا هي الأدنى تصنيفا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على مستوى القارة الإفريقية.

وقسمت الفرق الـ 12، خلال القرعة إلى مستويين، حيث ستلعب المنتخبات الستة ذات التصنيف الأعلى ضد المنتخبات الستة الأقل تصنيفا. ولم تكن القرعة رحيمة بمنتخب تشاد، الذي سيواجه المنتخب الغامبي، المتأهل حاليا للدور ثمن النهائي ضمن دورة الكاميرون، بينما كانت رحيمة بمنتخب جزر القمر الذي سيلعب ضد ساوتومي وبرنسيبي.

وجاءت نتيجة القرعة في المباريات الست على النحو التالي: إريتريا – بوتسوانا، جيبوتي – جنوب السودان، سيشيل – ليسوتو، الصومال – إيسواتيني، تشاد – غامبيا، وجزر القمر – ساوتومي وبرنسيبي.

وستقام مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى (المذكورة أولا)، علما بأن مباريات الذهاب والإياب ستقام خلال الفترة بين 21 و29 مارس المقبل. وسينضم الفائزون الستة في مجموع المباراتين إلى 42 فريقا المصنفين في مرحلة المجموعات من التصفيات، التي تضم 12 مجموعة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة لنهائيات أمم إفريقيا المقبلة. ومن المقرر، أن تجري تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في منتصف العام الجاري، مثلما أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”. للتذكير، فالطبعة الـ 34 من كأس إفريقيا للأمم ستجري في الفترة الممتدة بين 23 جوان و23 جويلية 2023 بكوت ديفوار.

مباريات الدور التمهيدي:

إريتريا – بوتسوانا

جيبوتي – جنوب السودان

سيشيل – ليسوتو

الصومال – إيسواتيني

تشاد – غامبيا

جزر القمر – ساوتومي وبرنسيبي.

بكاري أنجاي يجري جراحة ناجحة في تونس

أجرى بكاري أنجاي، مدافع المنتخب الموريتاني، عملية جراحية بركبته في تونس، بعد الإصابة التي لحقت به قبل نهائيات أمم افريقيا الجارية حاليا بالكاميرون. وأكد عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أن اللاعب أجرى العملية بنجاح على نفقة الاتحاد الموريتاني لكرة القدم. وانضم بكاري انجاي مدافع اس رودس اليوناني، إلى قائمة المرابطون الأولية التي ضمت 30 لاعبا والتي أجرت معسكرا في الإمارات قبل نهائيات البطولة، لكنه تعرض للإصابة في المعسكر، ليخرج من القائمة النهائية التي اقتصرت على 28 لاعبا. وكان بكاري قد شكل في السنوات الأخيرة عنصرا مهما في دفاع المنتخب الموريتاني خلال السنوات الأخيرة وخاض معه مباريات دولية. وشارك بكاري مع المرابطون في استحقاقات قارية، من بينها تصفيات كأس أمم إفريقيا الحالية وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى البطولة للمرة الثانية.

حُمى كأس أمم أفريقيا تصل إلى مدارس بريطانيا..

وصلت حُمى الاهتمام بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في الكاميرون، إلى مدارس بريطانيا، نظراً لتواجد العديد من النجوم في المسابقة القارية البذين يحترفون في عدد من أندية “البريميرليغ”.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنّ أغلب مدارس بريطانيا في الفترة الحالية، تعيش على وقع النقاشات الحادة بين التلاميذ، الذين أبدوا اهتمامهم الكبير بما يحدث في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. ونقلت عن ناثان ويليامز أحد تلاميذ مدرسة في غرب لندن، قوله: “أتمنى فوز غانا بكأس أفريقيا. أصولي غانية، وأنا أتابع الفريق وأدعمه وأشاهد جميع مواجهاته”.

وبحسب الصحيفة، فإنّ مدارس في بريطانيا، توفر في الفترة الحالية إمكانية مشاهدة مواجهات كأس الأمم الأفريقية في أماكن مخصصة، ما يسهل على الطلاب في العاصمة لندن متابعة المسابقة القارية والتعرّف على ثقافة الشعوب في القارة السمراء. بدوره، قال الطالب فيلمون تيكليمايكل، البالغ من العمر 18 عاماً، الذي يعيش في جنوب لندن ويدعم إثيوبيا في البطولة: “كان من الصعب جداً مشاهدة البطولات الأخيرة، لذلك كنت عادةً أتحقق من النتائج. هذا العام، عليّ فقط أن أفعل ذلك.. نفض الغبار عن التلفاز الخاص بي ومتابعة ما يحدث. إنه أمر رائع”. أما الطالبة كليز كريستي ريغينولد، وأصلها من سريلانكا، لكنها تعيش الآن في غرب لندن، فقالت: “لم أتابع كأس أفريقيا من قبل، لكنني الآن أجد نفسي أشاهدها. كان العديد من أصدقائي يشاهدون المباريات وأنا أصبحت الآن مهتمة”.

واختتمت الصحيفة بالقول إنّ حُمى كأس الأمم الأفريقية وصلت إلى المدارس في بريطانيا، نتيجة تواجد العديد من الطلاب من ذوي الأصول بالقارة السمراء، ما جعلهم ينشرون ثقافة بلادهم، ويثيرون اهتمام أقرانهم بما يحدث هناك.

ملعب “جابوما” المثير للجدل: خبير يشرح سبب التدهور

أثار ملعب جابوما، والواقع في مدينة دوالا الكاميرونية، الكثير من الجدل، بعد تعدد الشكاوي في الآونة الأخيرة، بسبب سوء أرضية الملعب الذي استضاف مواجهات منتخب الجزائر بالمجموعة الخامسة، وكان مسرحاً للقاء “الخضر” ضد ساحل العاج.

مارك يندا، المتخصص في أرضيات الملاعب، والذي شارك في بناء وصيانة العديد من الاستادات في الكاميرون، قال في مقابلة مع موقع (أفريكا سبورتس)، إن تدهور أرضية ملعب جوبا، في العاصمة الاقتصادية للكاميرون، لم يفاجئه. مؤكداً أن الشركة التي زرعت العشب لم تحترم أي معايير، كما استنكر لامبالاة السلطات المسؤولة عن تنظيم “الكان”، رغم التنبيهات التي أطلقها حيال ذلك. وأضاف يندا في تصريحاته: “كان متوقعاً. منذ وضع هذا العشب من قبل الشركة، لاحظنا العديد من العيوب التي تم إبلاغ وزارة الرياضة عنها. لذا يجب تغيير العشب لأنه وضع على طبقة رملية، ولم تُثبت الجذور نفسها جيداً. لقد حذرنا من يهمه الأمر أن عشب جابوما سيُشكل مشكلة في الأيام والسنوات القادمة، لكن لم يرغب أحد في سماعنا”.

وتابع: “حاليا لا يمكن معالجة الموقف بسبب الحمل الثقيل الناجم عن المباريات وهذا لا يسمح للأرضية بالراحة. ولا يمكن للعشب أن يتجدد في ظل هذه الظروف. سيتعين علينا فقط انتظار نهاية كأس الأمم الأفريقية لفعل ذلك. ومشكلة ملعب جابوما أيضا أنه مغطى بالكامل، لذا فهذا أمر يمنع عملية دخول الضوء للعشب”.

الاتحاد الغيني يعاقب سوما وكونتي

فرض الاتحاد الغيني لكرة القدم غرامة مالية على الثنائي سايدوبا سوما وإبراهيما سوري كونتي بسبب تصرفات غير لائقة إثر الخسارة أمام زيمبابوي ضمن كأس أمم إفريقيا. وأفادت مصادر صحفية أن سبب العقوبة جاء عقب مبالغة اللاعبين بالاحتفال بالوصول إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا إذ وصلت الأمور إلى التدخين في غرفة الفندق بعد المباراة. وتأهلت غينيا إلى ثمن النهائي رغم الخسارة من زيمبابوي 2-1 إذ احتلت المركز الثاني بأربع نقاط خلف السنغال المتصدرة.

صلاح يحصل على فرصة لمعادلة رقم رئيس ليبيريا

كشف مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن حفل جوائز الأفضل لعام 2021 لم يتم إلغاؤه على الإطلاق، ويتم التحضير في الوقت الحالي لوضع آلياته، بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب كورونا.

ونقل موقع “مصراوي” عن مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدن، أن الـ”كاف” لم يعلن بأي شكل عن إلغاء حفل جوائز الأفضل لعام 2021، والذي يأتي على رأسه اختيار أفضل لاعب أفريقي ردا على بعض التقارير التي أشارت إلى إلغاء الحفل. وتابع: “بكل تأكيد سوف يكون هناك حفل لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2021، وهذا ما يعمل الكاف عليه في الوقت الحالي”. وأضاف: “لست متأكدا متى سيكون هذا الحفل، لكن الواقع أن كاف يناقش في الوقت الحالي العملية التنظيمية الخاصة بجوائز عام 2021″. واتفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في عام 2019 مع إحدى المؤسسات المصرية من أجل تنظيم حفل جوائز الأفضل لمدة 3 سنوات. وأقيم الحفل الأول في عام 2019 بالغردقة المصرية، قبل أن يتم إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم يستقر الـ”كاف” بعد على شكل الحفل، وإن كان سيصاحبه حضور من اللاعبين والضيوف أم مجرد احتفال عبر تقنية الفيديو كان حدث مؤخرا في أحداث عالمية كبرى.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، أبرز المرشحين لنيل الجائزة، بعد أن كان اللاعب الإفريقي الوحيد الذي دخل قائمة الـ”فيفا” لأفضل لاعب في العالم، وحصل على المركز الثالث بعد النجمين البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب. وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي، مرتين عامي (2017 و2018)، ويفصله لقب واحد لمعادلة رقم الرئيس اللييبري الأسطورة جورج ويا، أفضل لاعب في العالم وفي إفريقيا 3 مرات مع عبيدي بيليه أيقونة غانا، بينما حصل كل من الثنائي الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه 4 مرات على الجائزة القارية.

صافرة سنغالية لتونس ونيجيريا.. ومغربية للغابون وبوركينا فاسو

عين الكاف طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة ماجيتي نداي، لإدارة مباراة تونس ونيجيريا، المقررة اليوم الأحد في مدينة جاروا الكاميرونية، ضمن الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا. وسيساعد نداي كل من: الحاجي ماليك صانبا، وجبريل كامارا، وسيتكفل بمهمة الحكم الرابع عيسى سي. أما طاقم تقنية الفار، فسيتكون من المكسيكي فرناندو جيريرو، والموريتاني دهان بايدا، والمغربية فتيحة جرموني. وكانت تونس قد تأهلت إلى ثمن النهائي، ضمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث، بينما تصدرت نيجيريا مجموعتها بالعلامة الكاملة.

أما لقاء الجابون وبوركينا فاسو، الذي سيقام اليوم لحساب نفس الدور، فتقرر أن يديره طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد.

أنباء مبشرة عن تعافي لاعبي تونس من كورونا

أجرى منتخب تونس، في مدينة جاروا الكاميرونية، أول حصة تدريبية على درب الإعداد لمباراة ثمن نهائي الكان، التي ستجمعه بنيجيريا .

وقد أشرف على التدريبات المدرب المساعد، جلال القادري، نظرا لبقاء المدير الفني، منذر الكبير، في مدينة دوالا، حيث دخل الحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا. وشارك في الحصة التدريبية اللاعب نعيم السليتي، الذي تعافى تماما من الفيروس.

من جهة أخرى، أثبتت التحاليل السريعة التي أجراها نسور قرطاج، في مختبر خاص بمدينة دوالا، تعافي 9 لاعبين من كورونا، في انتظار نتيجة التحاليل التي سيقوم بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). واللاعبون الـ9 الذين جاءت مسحاتهم سلبية هم: علي معلول، وغيلان الشعلالي، ووهبي الخزري، وأمين بن حميدة، ويوهان توزجار، وعصام الجبالي، ومحمد علي بن رمضان، وديلان برون، والحارس أيمن دحمان. وإذا تأكدت اليوم سلامتهم، سيلتحقون بالمجموعة في مدينة جاروا.

خليلوزيتش يدرس العودة لثنائية تصفيات المونديال

تأكدت عودة ثنائية رومان سايس ونايف أكرد، التي لعب بها منتخب المغرب أول مباراتين في الكان، أمام غانا وجزر القمر، وذلك عندما يلتقي أسود الأطلس مع مالاوي، الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا. وحسبما علم موقع “كووورة”، سيشارك أيضا في المباراة سفيان بوفال، والعائد من الإصابة ريان مايي. كما يدرس مدرب منتخب المغرب، وحيد خليلوزيتش، الدفع بعمران لوزا وإلياس الشاعر، اللذين شكلا ثنائية مميزة وناجحة في تصفيات مونديال 2022.

وكانت إصابة الشاعر قد غيبته عن أول مباراتين في الكان، بينما استبعد المدرب البوسني لوزا أمام الجابون (2-2) بقصد إراحته، بعدما خاض مباراتي غانا وجزر القمر، ولم يظهر فيهما بالشكل المتوقع.

مدرب نيجيريا الأفضل في مرحلة المجموعات بكأس الأمم

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، ، أوجستين ايجوافون، مدرب منتخب نيجيريا، كأفضل مدير فني في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المُقامة في الكاميرون.

ونجح أوجستين في قيادة نيجيريا للصعود إلى دور الـ16 بأمم أفريقيا بالعلامة الكاملة بحصد 9 نقاط من الفوز أمام مصر، وغينيا بيساو، والسودان، وسيواجه تونس يوم الأحد في الدور ثمن النهائي.

كما أعلن الكاف، اختيار أليكس موريبا، لاعب منتخب غينيا كأفضل لاعب شاب في مرحلة المجموعات ببطولة أمم أفريقيا. كان الكاف، اختار المصري محمد الشناوي، كأفضل حارس في مرحلة المجموعات، وفينسينت أبو بكر مهاجم الكاميرون أفضل لاعب في نفس المرحلة حيث سجل 5 أهداف حتى الآن.

الشناوي أفضل حارس في مجموعات أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اختيار محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، كأفضل حارس في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية. ونشر الحساب الرسمي للكاف، صورة الشناوي، وأطلق عليه لقب الدرع. وقال إن “الحارس الرائع لمنتخب مصر هو الأفضل في مرحلة المجموعات بكأس الأمم”. كما أكد اختيار أبو بكر مهاجم منتخب الكاميرون، كأفضل لاعب في مرحلة المجموعات، بعدما سجل 5 أهداف لمنتخب بلاده في مباريات المجموعات الثلاثة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا.

بوتسوانا ونامبيا يخططان لاستضافة مشتركة لـ “كان” 2027

تسعى دولة بواتسوانا إلى استضافة كأس أمم أفريقيا عام 2027، بالاشتراك مع نامبيا لتقديم ملف مشتركة لاستضافة الكان على أرضهما وأرسلت طلبا رسميا في انتظار الرد من نامبيا.

وكشفت صحيفة “صن” النامبية، أن أودرين ماثى المدير التنفيذى فى وزارة الرياضة والشباب والخدمة الوطنية، أكد في تصريحات لها أن بوتسوانا قد اتصلت بناميبيا باقتراح للمشاركة فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2027. وأضاف وزير الرياضة في نامبيا: “إن البلدين سيطرحان عرضًا مشتركًا فقط بعد مراجعة البنية التحتية، وبعد ذلك يجب تمرير هذا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه”. وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف”، أعلن موافقة كوت ديفوار على استضافة نسخة 2023 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بدلاً من نسخة 2021 التي ستقام فى الكاميرون.

وذكر الموقع الرسمى للأتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف”، أن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا استقبل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، حيث استغل الأخير اللقاء لاستعراض أسباب رغبته في منح كوت ديفوار شرف تنظيم نسخة 2023 من بطولة كأس الامم الافريقية. وأضاف أن الاجتماع انتهى بموافقة الرئيس الايفواري على تنظيم بلاده لنسخة 2023 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتنازل رسمياً عن تنظيم نسخة 2021 من المسابقة للكاميرون. وفي خطاب الموافقة، عبر باولين دانهو وزير الرياضة الإيفواري عن الدعم الكامل لحكومة وشعب كوت ديفوار للكاميرون بإسم الأخوة الأفريقية.