خاليلوزيتش يتحمّل الخسارة أمام بلجيكا

بداية متعثرة في مونديال البرازيل

بدأت مغامرة مونديال البرازيل بمواجهة بليجيكا المنتخب المزدهر والمتقدم في ترتيب “الفيفا” مع الخمسة الأوائل، الذي ضم هزارد وميرتينس ودوبروين والحارس الأسطورة كورتوا، وكثيرون رشحوه للمنافسة على اللقب. بينما لعب خاليلوزيتش بتشكيلة متحفظة جدا ويمكن القول بأن مباراة بلجيكا كانت أسوأ مباراة لعبها “الخضر” في المونديال في تاريخ المشاركات الأربع، لاعبون كان همهم ألا يخسروا ولم يسعوا للفوز.

فاجأ خاليلوزيتش أنصار “الخضر” في تلك المباراة التي مر عليها الآن 12 سنة، حيث لعبت في 17 جوان 2014، فاجأهم بإشراك رياض محرز كأساسي، ولكن اللاعب المنتمي لفريق ليستر سيتي، خيّب، وظهر مرة واحدة في الشوط الأول، أرسل خلالها كرة عالية جدا عن مرمى كورتوا، بالرغم من أن الخضر استفادوا في الدقيقة 25 من الشوط الأول من ضربة جزاء هي الوحيدة لهم في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم، حصل عليها سفيان فيغولي وسكنها الشباك، وعجز في خط الوسط تايدر ورفاقه في كبح هجمات منتخب بلجيكا، الذي سيطر واستحوذ ولكنه لم يقترب من مرمى رايس مبولحي.

في المرحلة الثانية، برهن خاليلوزيتش عن عجزه أمام منتخب بلجيكا الذي واصل سيطرته وضغطه فكان الحظ وأيضا مبولحي بالمرصاد لمحاولة البلجيكيين الذين تمكنوا في الدقيقة 70 من تسجيل هدف برأسية مروان فيلايني، كان فيها مبولحي بعيدا بعض الشيء عن مرماه، وفي الوقت الذي تمنى أنصار “الخضر” نهاية المباراة بتعادل إيجابي، يمكن به التخطيط لما تبقى من مشوار، فلت من الرقابة لاعب نابولي ميرتينس وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 80، ولم يتمكن لاعبو الخضر من الردّ وخسروا المباراة الافتتاحية، أمام منتخب بلجيكا الذي لم يكن قويا جدا كما ظن عامة الناس.

غضب الجزائريون كثيرا من تلك الهزيمة المرة، ليس من النتيجة نفسها وإنما من اختيارات اللاعبين وأيضا من الأداء الهزيل، وإلى الآن لا توجد في ذاكرة أنصار “الخضر” لقطة واحدة وفرصة صريحة للتهديف في مباراة مملة جعلت الأنصار يقترحون لاعبين جددا للمباراة الثانية، وهو ما أذعن له خاليلوزيتش الذي تفلسف ولكن حساباته اتضح أنها غلط.

لم يصبّ الجزائريون لومهم على اللاعبين الذين كانوا جميعا في حالة معنوية سيئة جدا، وإنما على المدرب البوسني، الذي أذعن بعد ذلك وأشرك من كان ينتقدهم أمام منتخب كوريا الجنوبية.

في مباراة بلجيكا تحول “الخضر” إلى منتخب للساجدين، فعندما سجل سفيان فيغولي ركلة الجزء في الدقيقة 25 جرى إلى ناحية الركنية على يمين الحارس البلجيكي وخرّ أرضا شكرا لله على التهديف، وسجد إلى جانبه تايدر وغلام والآخرون في لقطة بقيت في ذاكرة الأنصار واللاعبين.

بداية دورة مغلقة بهزيمة تقلص حظوظ التأهل، وأيضا تزعزع المعنويات، ولم يكن حينها منتخب بلجيكا متعبا، مع ذلك ضاعت نقاطـ، أو حتى نقطة واحدة كانت ستزن وزن ذهب.