خامس هدف لـ “بلغالي” في بلجيكا

رفيق بلغالي بِزيّ نادي لومال البلجيكي، وخلفه مواطنه إسحاق بوصوف الذي انضمّ مُؤخّرا إلى فريق شباب بلوزداد.

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي فريقه لومال البلجيكي فوزا ثمينا، مساء السبت.

وانتصر فريق لومال بِهدف لِصفر على المُضيّف نادي إسيليسيور فيرتون، لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة البلجيكية للقسم الثاني.

وسجّل المدافع رفيق بلغالي الهدف الوحيد في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 61. لِيرفع غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ نادي لومال في البطولة البلجيكية للقسم الثاني، نسخة 2022-2023.

ويتموقع فريق لومال بعد هذا الفوز، في المركز الـ 6 بِرصيد 24 نقطة. ويتذيّل نادي إسيليسيور فيرتون لائحة الترتيب في المركز الـ 12، بِمجموع 10 نقاط.

وسبق لِرفيق بلغالي (20 سنة) أن خاض ثلاث مقابلات دولية مع المنتخب الأولمبي الجزائري في العام الحالي.