خامنئي يُعلن الحداد ويُكلف “مخبر” رسميا تولي مهام الرئيس

أعلن المرشد الإيراني على خامنئي، الاثنين، الحداد الوطني لمدة 5 أيام بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، وكلف علي خامنئي محمد مخبر بتولي مهام الرئيس.

وقال المرشد الإيراني إن النائب الأول للرئيس محمد مخبر هو المسؤول عن السلطة التنفيذية وفقا للدستور، مشيرا إلى أن أمام مخبر مهلة أقصاها 50 يوما للترتيب للانتخابات بالتنسيق مع رؤساء السلطتين القضائية والتشريعية.

تعرف على “محمد مخبر” خليفة ابراهيم رئيسي

وسيتولى، محمد مخبر، رئاسة إيران، خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بعد تأكيد مقتله رسميا في حادث تحطم المروحية أمس الأحد.

ووفق الدستور الإيراني، في حال وفاة أو استحالة قيام الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمهامه على رأس هرم السلطة، يتولى نائبه الأول، محمد مخبر، مهام قيادة البلاد، إذا وافق المرشد الأعلى على ذلك.

وتنص المادة 131 من الدستور الإيراني، الذي صدر عام 1989، على أن يكون النائب الأول للرئيس مسؤولا عن ترتيب انتخابات للرئاسة خلال 50 يوما، وبالتالي ستوكل المهمة إلى محمد مخبر.

ووفقا لوسائل إعلام دولية، ولد محمد مخبر في الأول من سبتمبر 1955، في دزفول في محافظة خوزستان، حيث كان والده رجل دين معروفا، وتلقى تعليمه الابتدائي في دزفول والأهواز، ثم حصل بعد ذلك على الدكتوراه في القانون الدولي.

أما بعد تخرجه فقد عمل مخبر ضابطاً في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري، ليصبح في التسعينيات، رئيسا تنفيذيا لشركة “دزفول للاتصالات”، قبل أن يعين نائب حاكم محافظة خوزستان.

ثم عينه رئيس مؤسسة “مستضعفان” آنذاك، محمد فورو زانده، نائبا للرئيس التجاري للمؤسسة، وهي مؤسسة ضخمة تابعة للمرشد الأعلى، بعد أن تأسست بعد الثورة الإيرانية في عام 1979.

بعدها أصبح مخبر رئيسا لمجلس إدارة بنك “سينا”، وشغل هذا المنصب لمدة عشر سنوات تقريبا، وبهذه الصفة كان له تأثير على الشؤون المالية لمؤسسة “مستضعفان”، نظرا لأنها تمتلك غالبية أسهم بنك “سينا”.

كما يتمتع مخبر بعلاقة وثيقة مع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، حيث اختاره الأخير في عام 2007، خامنئي ليكون الرئيس التنفيذي لـمؤسسة “ستاد”.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان في أذربيجان في وقت مبكر يوم أمس الأحد مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، لافتتاح سد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس، حينما اختفت مروحيته في طريق العودة.