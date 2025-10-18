خبراء: الفلاحة الصحراوية دعامة أساسية في الأمن الغذائي

شددوا على تمكين المستثمرين من الآليات والتقنيات الحديثة

أجمع مشاركون في أشغال ندوة جهوية نظمت السبت بولاية توقرت على دور الفلاحة الصحراوية كدعامة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي.

وأكد في هذا الإطار الدكتور رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأسبق على أن الصحراء الجزائرية بمقوماتها الفلاحية الهائلة والمتنوعة تمثل موردا استراتيجيا تراهن عليه الدولة لتحقيق زراعة مستدامة.

وشدد في نفس السياق على ضرورة تمكين الفلاحين والمستثمرين من استغلال الآليات والتقنيات الحديثة في المجال الزراعي، مع الاعتماد على المكننة الزراعية لتثمين الأراضي الصحراوية وتنميتها بشكل مستدام، بما يساهم في رفع الإنتاجية وتحسين إدارة المياه والاستغلال الأمثل للموارد المحلية.

ومن جهتها ركزت البرفيسورة في العلوم الزراعية، الأخضري فطوم، على أهمية البحوث العلمية في التأسيس لفلاحة ذكية ومستدامة، ودعت إلى تعزيز دور المؤسسات الجامعية ومخابر البحث والمعاهد التقنية الزراعية وتنسيق الجهود من أجل تطوير وعصرنة القطاع الفلاحي، من خلال إعداد دراسات علمية وتنفيذ برامج بحثية وتقنية في هذا المجال قصد الوصول إلى حلول مستدامة ومشاريع مبتكرة من شأنها المساهمة في تطوير مردودية وأداء هذا القطاع الاستراتيجي وتحقيق زراعة مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

بدورها أبرزت حليمة خالد مديرة مزرعة البرهنة وإنتاج البذور بالأغفيان التابعة للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، الجهود الحثيثة التي جندتها الدولة لتطوير الزراعة الصحراوية، وتشجيع الاستثمار الناجع للمقومات الفلاحية الصحراوية، لاسيما من خلال إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ومدارس عليا للفلاحة بمناطق الجنوب، وغيرها من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.