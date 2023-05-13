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لا يقلّ ثمنه عن 2000 دينار للغرام الواحد

خبراء: هذه أفضل الأماكن لزراعة الزعفران في الجزائر

الشروق أونلاين
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خبراء: هذه أفضل الأماكن لزراعة الزعفران في الجزائر
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الزعفران

أثبتت تجارب زراعة نبات الزعفران في الجزائر أن المناطق الجبلية هي أكثر الفضاءات ملاءمة لهذا النوع من الزراعة ذات الفوائد الاقتصادية الكبيرة.

فحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن خبراء في المجال الزراعي، بمناسبة عقد الصالون الوطني الثاني للزعفران بوهران، فقد حقّقت المناطق الجبلية نجاحا ملحوظا في هذا المجال.

ويذكر الخبير في الاقتصاد الريفي عابد فاتح أن “تجارب زراعة الزعفران بالمناطق الجبلية بالوطن كانت ناجحة”، مشيرا إلى أن هذه النبتة “تفضل النمو في المناطق التي ترتفع عن سطح البحر بـ600 إلى 1.200 متر”.

“وبما أن الجزائر تمتلك مرتفعات متوسطة، فهي مؤهلة لتكون قطبا في هذا النوع من الزراعات، بما لها من آفاق اقتصادية واعدة”، يضيف المتحدث.

كما أن الظروف المناخية بهذه المناطق الجبلية “ملائمة لزراعة الزعفران، حيث أن هذه النبتة لا تحتاج كثيرا للمياه، وتستخدم فيها وسائل تقليدية، بحيث تعتمد على اليد العاملة فقط في عمليات القطف والفرز والتجفيف”.

أكثر من ذلك، تقول المهندسة الفلاحية مرزوقي يمينة أن “تجارب صغيرة للزعفران قام بها مزارعون بمناطق جبلية تعرف ارتفاعا في الإنتاج من سنة لأخرى بفضل تكاثر بصيلات الزعفران”.

ويمكن لسكان المناطق الجبلية تثمين منتوج الزعفران من خلال استخراج زيوته واستغلالها في صناعة الصابون، أو الاستفادة من عسله، واستخدامه كنكهة لمربى الفواكه، لما يزخر به من فوائد غذائية وطبية وعطرية.

ومن شأن نشاط زراعة الزعفران أن يوفّر دخلا محترما لسكان المناطق الجبلية بالجزائر، حيث تمّ بيعه في النسخة السابقة من الصالون الوطني بوهران، بسعر 2.000 دينار للغرام الواحد.

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