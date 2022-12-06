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خبير سعودي: الجزائر والسعودية أقوى المرشّحين للانضمام إلى “بريكس”

محمد عبد المؤمن
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خبير سعودي: الجزائر والسعودية أقوى المرشّحين للانضمام إلى “بريكس”
أرشيف
مجموعة بريكس

قال الكاتب الصحفي والخبير السعودي في مجال الطاقة نايف الدندني، إن الجزائر والسعودية تمثل أقوى المرشّحين للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

وأعلنت الجزائر عن ترشّحها للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية، بشكل رسمي، مطلع نوفمبر الماضي.

وقالت المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية ليلى زروقي في تصريح للإذاعة العمومية:”قدّمت الجزائر طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس”.

وأوضحت المسؤولة في حديثها:”كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في الصين، التي دعي الرئيس الجزائري للمشاركة فيها”.

وأضافت زروقي:”خرجت هذه القمة بالانفتاج على ضمّ دول أخرى إلى المجموعة. نحن قدّمنا طلبنا، وقد رحّبت كلّ من روسيا والصين بانضمام الجزائر”.

وعُقدت قمة “بريكس” الأخيرة بالفعل، أواخر جوان الماضي. برئاسة بكين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

من جهة أخرى، أعربت السعودية عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة. حسب ما كشف عنه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال زيارته للمملكة أكتوبر الماضي.

وجنوب إفريقيا هي واحدة من دول “بريكس”، إلى جانب البرازيل، وروسيا، والصين، والهند. وستحتضن هذه البلاد القمة المقبلة للمجموعة في 2023. حيث يفترض أن تدرس طلبات الدول الراغبة في الانضمام.

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