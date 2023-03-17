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الجزائر

خدمة جديدة لاستقبال طلبات تأشيرة فرنسا

الشروق أونلاين
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خدمة جديدة لاستقبال طلبات تأشيرة فرنسا
ح.م

أعلن مركز “في أف أس غلوبال” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر بإنشاء خدمة جديدة لاستقبال طلبات التأشيرة.

وفي بيان له، أكد المركز أنه سيتم ابتداء من الأحد 19 مارس 2023، في الجزائر العاصمة إنشاء خدمة “Prime Time” من أجل تحسين تجربة العملاء.

وأوضح المركز أن هذه الخدمة الجديدة تتيح للزبائن إمكانية تقديم طلب التأشيرة خارج ساعات العمل المذكورة في الموعد.

وحسب البيان، يمكن للعملاء تقديم الطلب في الوقت الذي يناسبه بين الساعة 4 مساءً والساعة 6 مساءً (من 3 مساءً حتى 5 مساءً خلال شهر رمضان) وهذا خلال كافة أيام الأسبوع.

وحدد المركز سعر هذه الخدمة بملغ 5250 دينار جزائري غير شاملة لسعر نسخ الصور.

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