أبرمت وزارة الشؤون الخارجية مع مؤسسة بريد الجزائر يوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تقضي باستحداث خدمة جديدة للمصادقة على الوثائق الإدارية الموجّهة للاستعمال خارج الوطن.

وأشرف على مراسم التوقيع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية في الخارج سفيان شايب. مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي.

وخلال مداخلته بالمناسبة، أكد شايب أن “تبسيط الإجراءات الإدارية، وتيسير مختلف الخدمات القنصلية، تقع في صميم اهتمامات وزارة الشؤون الخارجية”.

وأشار كاتب الدولة إلى أن الخدمة الجديدة “ستسمح بتيسير إحدى أهم الخدمات الإدارية التي تقدمها الإدارة المركزية للوزارة. إذ تعرف مصلحة التصديق على الوثائق الإدارية الموجّهة للاستعمال خارج الوطن، إقبالا معتبرا”.

حيث ستمكّن الخدمة من “تفعيل خدمة استلام وتسليم التصديقات عبر مكاتب بريد الجزائر المنتشرة عبر ربوع الوطن، دون عناء التنقل إلى الإدارة المركزية للخارجية”.

“وذلك من خلال إيداع الوثائق المراد التصديق عليها، على مستوى أقرب مكتب بريد متواجد بمقر دائرة تواجدهم. ليتولى إرسالها إلى الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعادتها إلى المواطن في أقرب الآجال”، يوضح المتحدث.