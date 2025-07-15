تسهيل إداري جديد لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن تمكين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية إلكترونيًا، عبر أقرب ممثلية دبلوماسية أو قنصلية، دون الحاجة إلى التنقل إلى أرض الوطن.

وحسب بيان للوزارة فإن شهادة الجنسية الجزائرية التي تُسلَّم عبر القنصليات ستكون ممضاة إلكترونيًا ومعتمدة رسميًا، بما يضمن موثوقيتها وقانونيتها، في خطوة تعكس التزام القطاع بالتحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمة العمومية.

ويأتي الإجراء في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطنين، بما يسهم في تسهيل حصول الجالية على الوثائق الرسمية بشكل أكثر مرونة وفعالية.