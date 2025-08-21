خرجوا من نفق مدمر.. الاحتلال يكشف تفاصيل عملية “خانيونس”

كشف جيش الاحتلال الصهيوني، الخميس، عن تفاصيل الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في خان يونس، شارك فيه 15 مقاوما فلسطينيًا خرجوا من نفق تم تدميره سابقا.

ونشر جيش الاحتلال، تفاصيل التحقيق الذي أجراه حول عملية اقتحام “كتائب القسام” قاعدة له في خانيونس أمس، ما أسفر عن جرح عدد من الجنود، من بينهم حالة حرجة.

وكشف التحقيق أنه “بحلول التاسعة صباحاً من يوم أمس الأربعاء، تسلل 15 مقاوما مسلحا لموقع محصن تابع لكتيبة “كفير” جنوبي خانيونس التي تضم موقعاً مؤقتاً منذ أسابيع عدة حيث يشن الجيش منه غارات وهجمات في نطاق غرب خان يونس.”

وأضاف التحقيق أن المقاومين خرجوا من نفق على بُعد 40 ــ 50 متراً من الموقع، وأطلقوا النار على كاميرا المراقبة وأصابوها، ما جعل المراقبة أقل فعالية، إذ لم يكتشف جنود العدو التسلل إلا بعدما كان المسلحون قد اخترقوا الموقع بالفعل.

بعد ذلك، انفصل المقاومون إلى ثلاث خلايا، الأولى اقتحمت غرفاً فارغة والثانية اقتحمت مبنى تواجد فيه 15 جندياً فيما عزلت الثالثة، المكوّنة من 7 ــ 8 مسلحين، المنطقة عبر إطلاق الهاون والنيران منعاً لوصول قوات الإنقاذ.

وكشف جيش الاحتلال في تحقيقه أن النفق المستخدم في العملية تم تدميره سابقاً على يد الجيش ويبعد 40 متراً عن الموقع، وأشار إلى غالبية القطاعات العسكرية بالجيش ومنها سلاح المشاة ودبابات وطائرات اشتركت في المعركة التي أصيب فيها ثلاثة جنود بجراح أحدهم في حال الخطر.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت أمس أن قوة مشاة تابعة لها اقتحمت موقعاً مستحدثاً لقوات الاحتلال الصهيوني جنوب شرقي مدينة خانيونس، واستهدفت عدداً من دبابات الحراسة من نوع “ميركافا 4” بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين 105”.

“محاولة أسر” و”هجوم مباغت”.. رفح وخان يونس تربكان جيش الاحتلال

والأربعاء، كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح الأربعاء، عن وقوع جنود الاحتلال الصهيوني في كمين محكم في رفح، مع تسجيل هجوم على موقع عسكري صهيوني وُصف بالاستثنائي في خان يونس.

وذكر موقع “حدشوت” بزمان العبري، أن نقطة تمركز للواء كفير في رفح تعرضت لهجوم من 15 مقاوما، فيما تقوم مروحيات بإجلاء جنود مصابين من المكان.

وأشار إلى أنه تم إخلاء جندي في حالة خطيرة وجنديين آخرين حالتهما بين الطفيفة والمتوسطة في هجوم مزدوج شنّه مقاومون على نقطة تمركز لواء كفير التابع لجيش الاحتلال في رفح.

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أخرى، أن مسلحين فلسطينيين، يعتقد أنهم من كتائب عز الدين القسام، نفذوا هجوما على نقطة تمركز تابعة للواء كفير في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وحاولوا أسر جنود صهاينة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن القوات الصهيونية رصدت الخلية الفلسطينية، وإن الطائرات الحربية شاركت في صد المهاجمين وقتلت بعضهم حسب قولها.

لواء كفير

يذكر أن لواء كفير، أو اللواء رقم 900، تأسس عام 2005، وهو أحد أكبر ألوية المشاة في جيش الاحتلال، ويضم عدة كتائب ووحدات نخبوية توصف بأنها مختصة في الحرب داخل المناطق الحضرية والمناطق المعقدة.

وفي قطاع غزة شارك اللواء في الحرب التي أعقبت عملية طوفان الأقصى، وكان من بين الانتهاكات التي ارتكبتها وحداته اقتحام مدرسة مهدية الشوا شمال القطاع في 16 أفريل 2024 وإجبار الرجال المعتقلين على خلع ملابسهم.

وفي 28 أوت قاد لواء كفير عملية “مخيمات صيفية” التي أطلقها جيش الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، بمشاركة كتائب من حرس الحدود ووحدات من المستعربين والهندسة العسكرية.

بعد مهاجمة لواء كفير حدث آخر يهز خان يونس

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بشن المقاومة في غزة هجوم كبير ثاني بعد استهداف مقر لواء كفير في رفح، حيث تم مهاجمة جنود صهاينة في خان يونس، ووصف بالاستثنائي.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن 14 مسلحا فلسطينيا اخترقوا بشكل مفاجئ الدفاعات الصهيونية وهاجموا موقعا للجيش في خان يونس وأصابوا جنديين في اشتباكات.

وبدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنه جرى إحباط هجوم لأكثر من 10 مقاومين حاولوا مداهمة موقع صهيوني في ما وصفته بحادثة استثنائية بخان يونس.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن اشتباكات وقعت بعد الهجوم الذي نفذه أكثر من 10 مقاومين على موقع للجيش جنوبي قطاع غزة.